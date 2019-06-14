Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer 608 Venezueladaki ekonomik kriz Venezueladaki siyasi kriz
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

- “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası kapsamında karnesini getiren 1 milyon öğrenciye Anna Sewell’in "Siyah İnci” kitabı hediye edilecek

İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi
banner17

İSTANBUL(AA) - Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılı sonunda başlattığı ve ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından biri olan “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyasının bu yıl 12’ncisi gerçekleştirildi.

Banka, ülkemizde daha çok okuyan çocuğun nitelikli kitapla buluşması, okuyan ve sorgulayan gençlerin sayısının artması, öğrenciler için fırsat eşitliğinin oluşmasına katkıda bulunulması ve çocukların erken yaşta İş Bankası ile tanışmasının sağlanması amaçlarıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile bugüne kadarki en büyük kitap kampanyalarından birine imza attı.

Kampanyanın bu seneki tanıtım toplantısı, civar devlet okullarından katılan ilköğretim ve ortaokul öğrencileriyle, İş Bankası İş Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Bu sene 12'ncisi gerçekleştirilen “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası kapsamında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan ve dünya edebiyatında hayvan sevgisi denildiğinde ilk akla gelen eserlerden biri olan Anna Sewell’in "Siyah İnci” kitabı, 1 milyon ilkokul ve ortaokul öğrencisine hediye edilecek. Öğrenciler, kitaplarını İş Bankası şubelerinden alabilecek.


- 12 yılda 14 milyon kitap hediye edilmiş olacak


Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde, 12 yılda 14 milyon kitap hediye edilmiş olacak. Çocuklar, Siyah İnci kitabı ile hem bir atın gözünden maceralarına eşlik edecek hem de insanlara ve hayvanlara karşı gösterilen sevgi ve şefkatin önemini, iyilik yapmanın, yardımseverliğin ve sabrın değerini hissedecekler.

Kampanya kapsamında, şimdiye kadar olduğu gibi bu yıl da İş Bankası’nın yurt dışı teşkilatının olduğu ülkelerdeki şubeler aracılığıyla da çocuklara kitap hediye edilecek. Ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklar da kitaplarla buluşturulacak. Görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırılan kitaplar okullara dağıtılacak.

İş Bankası, “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile çocuklara 2008'den bu yana “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikayeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.








İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Karneni Göster Kitabını Al" KampanyasıAnna Sewell’in "Siyah İnci” KitabıTürkiye İş Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5