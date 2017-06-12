İş Bankası'ndan finansman bonosu ve iskontolu tahvil halka arzı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 12-13-14 Haziran'da bir finansman bonosu ve bir iskontolu tahvil ihraç ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 2017'de itfa olacak 179 gün vadeli, 700 milyon lira nominal değerli finansman bonosu, benzer vadeli devlet iç borçlanma senetleri üzerine 30 baz puan, 18 Haziran 2018'de itfa olacak 368 gün vadeli 300 milyon lira nominal değerli iskontolu tahvil ise benzer vadeli devlet iç borçlanma senetleri üzerine 40 baz puan ek getiri sağlıyor.

İhraca fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç miktarı 1,5 milyar lira nominale kadar artırılabilecek ve gelen talep doğrultusunda ihraç tutarları iki kıymet arasında aktarılabilecek.