Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...

İş Bankası'ndan finansman bonosu ve iskontolu tahvil halka arzı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 12-13-14 Haziran'da bir finansman bonosu ve bir iskontolu tahvil ihraç ediyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 2017'de itfa olacak 179 gün vadeli, 700 milyon lira nominal değerli finansman bonosu,...

İş Bankası'ndan finansman bonosu ve iskontolu tahvil halka arzı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 12-13-14 Haziran'da bir finansman bonosu ve bir iskontolu tahvil ihraç ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 2017'de itfa olacak 179 gün vadeli, 700 milyon lira nominal değerli finansman bonosu, benzer vadeli devlet iç borçlanma senetleri üzerine 30 baz puan, 18 Haziran 2018'de itfa olacak 368 gün vadeli 300 milyon lira nominal değerli iskontolu tahvil ise benzer vadeli devlet iç borçlanma senetleri üzerine 40 baz puan ek getiri sağlıyor.

İhraca fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç miktarı 1,5 milyar lira nominale kadar artırılabilecek ve gelen talep doğrultusunda ihraç tutarları iki kıymet arasında aktarılabilecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Finansman BonosuIskontolu TahvilTürkiye İş Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5