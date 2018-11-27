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İş Bankası’ndan “Günlük Kazandıran Hesap“

Türkiye İş Bankası, vadesi bozulmadan hesaptan para çekme ve yatırmaya imkan veren Günlük Kazandıran Hesap'ı kullanıma açıyor

İş Bankası’ndan “Günlük Kazandıran Hesap“
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İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, vadesi bozulmadan hesaptan para çekmeye ve yatırmaya imkan veren Günlük Kazandıran Hesap'ı müşterilerinin kullanımına sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Günlük Kazandıran Hesap sahipleri günlük para çekme ve yatırma işlemlerinde hesaplarını serbestçe kullanırken, birikimleri de gecelik vadeli hesapta her gün değer kazanıyor.
İşCep ve İnternet Şubesi'nden müşterilerin diledikleri an diledikleri yerden açabilecekleri Günlük Kazandıran Hesap ile İş Bankası müşterileri birikimlerini TL, USD ve EUR para birimlerinde değerlendirebiliyor.

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İş Bankası
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