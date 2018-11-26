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İş Bankası'ndan ihracatçı KOBİ'lere destek

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, ihracatçı KOBİ'lere özel TurkishExporter üyeliğinde indirim sağlayacak.İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan İş Bankası, 200'e yakın ülkedeki...

İş Bankası'ndan ihracatçı KOBİ'lere destek
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İSTANBUL (AA) - İş Bankası, ihracatçı KOBİ'lere özel TurkishExporter üyeliğinde indirim sağlayacak.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre KOBİ'lerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan İş Bankası, 200'e yakın ülkedeki alıcılardan gelen ürün taleplerini, Türk ihracatçılarına ileten ve Türk firmalarına ihracat kanalları sağlayan bir platform olan TurkishExporter ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında, bir yıllık TurkishExporter üyeliği, İş Bankası kredi kartı ya da banka hesabından havale yöntemiyle ödemelerde yüzde 25 indirimli olarak sunuluyor. Ayrıca kadın girişimciler de yüzde 30 indirimden faydalanabiliyor. 2 milyondan fazla yabancı kullanıcısı ve 10 milyona yakın yabancı ithalatçı şirket kaydı içeren veri bankası ile Türk firmalarını yabancı alıcılarla buluşturan TurkishExporter, üyelerine Türkçe ile birlikte 6 yabancı dilde tanıtım hizmeti veriyor.

KOBİ'ler, paket üyeliği sonrası İş Bankası şubelerinden ilk kez alacakları İhracatçı Kart'ları bu iş birliği çerçevesinde bir yıl boyunca kart aidatı ödemeden kullanabilme imkanına sahip oluyor.

İş Bankası'nın İhracatçı KOBİ'lere özel sunduğu İhracatçı Kart ile KOBİ'ler, Türkiye'de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığı ile yaptıkları ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyor.

Banka, ihracatçı KOBİ'lerin hedeflerine ulaşmalarında onların yanında olmaya ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle firmaların ticari faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İş BankasıKOBİ
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