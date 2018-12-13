banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda kahve dünya hakan
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

İş Bankası'ndan "Müşteri Olmak İstiyorum" hizmeti

- T.C. vatandaşları, İş Bankası'nın İşCep ve isbank.com.tr üzerinde sunduğu "Müşteri Olmak İstiyorum" hizmeti ile başvurusunu birkaç dakika içerisinde tamamlayarak müşteri olabiliyor

İş Bankası'ndan
banner17

İSTANBUL (AA) - İş Bankası müşterisi olmak isteyen, 18 yaşından büyük, yurt içinde yerleşik T.C. vatandaşları, İş Bankası'nın İşCep ve isbank.com.tr üzerinde sunduğu "Müşteri Olmak İstiyorum" hizmeti ile başvurusunu birkaç dakika içerisinde tamamlayarak müşteri olma sürecini hızla ve kolayca başlatabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürecin son adımı olan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi'nin imzalanması için müşteriler tercihlerine göre adreslerinde ziyaret edilerek veya diledikleri İş Bankası Şubesi'ne giderek süreci tamamlayabiliyor.

İşCep veya isbank.com.tr'den başvuru yaparak İş Bankası müşterisi olmayı tercih edenler Bankamatik kartlarını anında teslim alarak kullanmaya başlayabiliyor. Ayrıca, İşCep uygulamasını indirip, kendilerine hesap açılışı ile birlikte gönderilen geçici şifrelerini kullanarak tüm bankacılık işlemlerini 7/24 diledikleri yerden güvenle yapabiliyorlar.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1