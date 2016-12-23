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İş Bankası'nın bilgi ve strateji oyunu "İşVille"e ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın, bilgi yarışması ve strateji oyunu İşVille, Learning Technologies Awards'ın "En İyi Öğrenme Oyunu" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş...

İş Bankası'nın bilgi ve strateji oyunu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın, bilgi yarışması ve strateji oyunu İşVille, Learning Technologies Awards'ın "En İyi Öğrenme Oyunu" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan ve "Bankacılıkta Efsane Ol" sloganı ile yola çıkan bilgi yarışması ve strateji oyunu İşVille, Learning Technologies Awards'da "En İyi Öğrenme Oyunu" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

İngiltere merkezli ödül, her yıl düzenleniyor ve teknoloji odaklı öğrenme araçlarına yönelik Avrupa’nın en büyük ödülü olarak değerlendiriliyor.

Faaliyetine 2005 yılından bu yana ODTÜ Teknokent'te devam eden Pixofun firması iş birliği ile geliştirilen ve İş Bankası'nın ilk "oyunlaştırma" projesi olan İşVille, çalışanların bankacılık bilgilerini artırmayı ve desteklemeyi amaçlayan, çevrim içi bir bankacılık bilgi yarışması ve strateji oyunu. Modern teknolojinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu çabasının bir ürünü olan İşVille, basit bir mantıkla başlayan, öğrenmesi kolay, stratejik bir oyun olarak tasarlandı.

Bankanın genç bir çalışan profiline sahip olması, modern öğrenme yöntemlerinin takip edilmesi ve yeni teknolojilerin eğitimlere dahil edilmesinde etkili olurken, günlük hayatın her alanında çeşitli teknolojik gelişmelerin çıktıları ile yüzleşen ve bizzat kullanıcısı olan çalışanların öğrenme imkânları anlamında da beklentileri bu yönde şekilleniyor.

Banka çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan, Internet Explorer gibi tarayıcılara ek olarak Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden erişime açık olan İşVille, çalışanlarca her an ve her yerden ulaşılabilen bir öğrenme aracı olarak kullanılıyor.


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İş BankasıİşVilleStrateji Oyunu
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