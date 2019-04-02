İş dünyası ekonomiye odaklanılmasını istiyor

Çakırmelikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Giresun ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



Halkın yoğun katılım gösterdiği ve demokratik hakların sandığa yansıdığı seçimlerin ardından hem yerelde hem makro ekonomide artık daha sağlam, somut hedeflere odaklanılacağına inandıklarını belirten Çakırmelikoğlu, "Ülkemizin yapısal reformlara, imalatta büyümeye odaklı bir ekonomik politikaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bugün enerjimizi tek bir hedefte toplamak suretiyle ekonomik kalkınmaya, büyümeye ve işsizliğe yönelmek ana gayemiz olmalıdır." diye konuştu.

Çakırmelikoğlu, seçimlerin artık geride kaldığını, 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girildiğini anımsatarak, bundan sonra ilk ve en önemli gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini söyledi.



Reformlar, proje ve stratejilerle daima üretime yönelik ekonomi politikalarının izlenmesi gerektiğini kaydeden Çakırmelikoğlu, şöyle devam etti:



"Böylece ekonominin temellerini daha güçlendirecek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebilecek bu dönem ülkemiz için çok büyük önem taşımaktadır. Mikro ölçekte ise beklentilerimiz ekonomik sahaların revizyonu ve ticari yapılanmaya dönük altyapı ve ulaşım ağlarının güçlendirilmesi, bölgede üretim odaklı kümelenmelerin teşvik edilmesi olmalıdır."



Çakırmelikoğlu, yerel yönetimlerde sorun ve önerilere ortak akıl çerçevesinde toplumun tüm katmanlarını sahiplenen icraatlar ile yol alınmasının önem arz ettiğini belirterek, "Giresun'un önceliği sanayi sitelerinin yapısından sektörel bölgelere, turizm sahalarının rekreasyonundan ulaşım akslarının çeşitlendirilip güçlendirilmesine kadar ilimizin önemli dokunuşlara ihtiyacı olduğunu görmekteyiz." ifadesini kullandı.

