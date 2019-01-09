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İş dünyası gelecekten umutlu

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" - TBB Başkanı Hüseyin Aydın: - "Türk bankacılık sistemi, Türk reel sektörünün ve Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda gayretini azamileştirmektedir"

İş dünyası gelecekten umutlu
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SAMSUN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sıkıntılı döneminin geçici olduğuna inandıklarını belirterek, "Önümüz açık, son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın da katıldığı Samsun'da bir otelde düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısında, Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında 10 ilde toplandıklarını, Samsun'da ise 11'inci toplantıyı yapacaklarını söyledi.

Toplantıya oda, borsa ve iş dünyasının temsilcileri ile 9 bankanın genel müdür ve genel müdür yardımcılarının katıldığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Aslında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada, Anadolu'nun dertlerini ve sıkıntılarını öğrenmek üzere birlikte hareket ediyor. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz ve ikimizin de birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı bizim sıkıntımız."

Sıkıntılı dönemin geçici olduğuna inandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Önümüz açık, son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var." diye konuştu.

TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ise dertleri, sıkıntıları ve sorunları açık yüreklilikle konuşacaklarını vurguladı.

Aydın, "Türk bankacılık sistemi, Türk reel sektörünün ve Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda gayretini azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz Bölgesi'nde de göstereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basın kapalı devam etti.




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