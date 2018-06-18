İş dünyası istihdam rakamlarını olumlu karşıladı

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, mart ayı istihdam rakamlarını olumlu karşılarken, işsizliğin yakın dönemde tek haneli rakamlara ineceği öngörüsünde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı, bu yılın mart ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla 1,6 puan düşerek yüzde 10,1 oldu. İşsiz sayısı da 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişiye düştü.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayı işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesine gerilemesinin, Türkiye ekonomisinin gidişatını olumlu yönde desteklediğini ifade etti.

Daha ilk fazda binlerce insanı iş sahibi yapan milli istihdam seferberliğinin ikinci fazında, bilişim ve imalat sektörüne teşvik verildiğini anımsatan Olpak, Türkiye’de son dönemde oldukça volatil bir seyir izleyen kur ve ekonomi üzerinde yaratılmaya çalışılan spekülasyonlara rağmen istihdamın geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak yüzde 47,1 seviyesine ulaşmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Olpak, diğer sevindirici detayın ise kadınların iş gücüne katılımının geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 33,4 seviyesine yükselmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün bu veriler ve alt kırılımlarına bakıldığında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’de normalleşmenin çok hızlı sağlandığı ve ekonominin istihdam yaratmaya devam ettiği görülüyor. TÜİK’in işsizlik verilerinin son dönemde Türkiye’de ekonomik büyümenin istihdam yaratıp yaratmadığıyla ilgili eleştiri ve kaygılara da yanıt niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki seçimin ekonomi gündeminden çıkması ve istikrarın sağlanmasıyla yatırımlar artacak ve Türkiye, özellikle yabancı yatırımcı için süratle cazibe merkezi haline dönüşecek."







- "Büyüme rekoru işsizliği aşağı çekti"





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de ekonomideki büyüme rekorunun, işsizlik rakamlarını da aşağı çektiğine işaret ederek, "Nisan ayında işsizlik rakamlarının tek haneye düşme olasılığı yüksek. Çünkü yüzde 6,2 artış yakalayan nisan ayı sanayi üretimi, ikinci çeyrek büyümesi için de olumlu sinyal veriyor." dedi.

İstihdam verilerindeki iyileşmenin, Türkiye’nin büyüme hikayesinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ettiğini belirten Avdagiç, seçimlerden sonra Türkiye ekonomisine yönelik reform süreci ve alınacak tedbirle birlikte büyümenin istihdama katkıda bulunmaya devam etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.





- "Büyümenin istihdama da yansıdığına şahit oluyoruz"





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yüzde 10,1 düzeyine düşen işsizlik verisinin, ülkenin son dönemde gösterdiği başarılı ekonomik performansın çok önemli bir yansıması olduğunu ifade etti.

2017 yılında Türkiye'nin rekor büyümeye imza attığını hatırlatan Büyükekşi, "Ülkemiz, ilk çeyrekte yine yüzde 7,4 büyüyerek gücü ve sağlamlığını ortaya koymuştu. Bugün açıklanan işsizlik verileri ile de bu büyümenin istihdama da yansıdığına hep birlikte şahit oluyoruz. Gerek ihracatta kırdığımız rekorlar gerek yatırımlarda gelinen seviye, açıklanan stratejik yatırımlar, büyüme ve istihdamda çok önemli başarılara imza atmamıza vesile oluyor. Bu sayede ekonomimizin her şeye rağmen ne derece güçlü temellere sahip olduğunu, kısa ve orta vadede çok daha iyi noktalara geleceğini hep birlikte görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, istihdamdaki gelişmede ihracatın etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayarak, 2017'deki başarının ardından bu yıl her ay ihracatta rekorlar kırılmasının, özellikle ihracatçıların hem yatırım hem de istihdam konusunda çok önemli adımlar atmalarına vesile olduğunu söyledi.

TİM'in 2018 yılı 2. Çeyrek Eğilim Araştırması sonuçlarına göre, firmaların yarısında fazlasının bu yılın ilk çeyreğinde üretim ve ihracatlarının arttığını belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Geçen hafta açıkladığımız ve ihracatımıza yön veren firmaları listelediğimiz İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda da ihracat devi firmalarımızın bu yıl yatırım konusunda son derece iyimser olduklarını, 2018 yılında çok önemli yatırım hedefleri olduğunu görüyoruz. İnşallah firmalarımızın hem yatırım hem de istihdam konularında bu yıl atacakları adımlar, işsizlik verisinin yakın bir gelecekte kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesine vesile olacak. Bu sayede en büyük gücümüz olan genç ve dinamik nüfusumuz ekonomimize güç katacak, ülkemizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak."





- "Türkiye ekonomisinde gözlenen güçlü büyüme, iş gücü piyasasına olumlu yansıyor"





Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek çok önemli bir performans sergilediğini ifade ederek, işsizlik oranında gözlenen gerilemeyi, büyüme oranının reel ekonomiye yansımasının anlaşılması bakımından oldukça önemsediklerini vurguladı.

Yılın ilk 3 ayında toplam istihdamın 470 bin kişi arttığını, böylece bu dönemde toplam işsiz sayısının 199 bin kişi azaldığını bildiren Kaan, "Önceki yılın aynı dönemine göre ise toplam istihdam 1 milyon 10 bin artış kaydederken, işsiz sayısında 432 bin seviyesinde gerileme gözlenmiştir. Bu veriler ışığında, bilhassa son 5 çeyrekte Türkiye ekonomisinde gözlenen güçlü büyümenin, iş gücü piyasasına oldukça olumlu yansıdığını ifade edebiliriz. Ekonomideki büyüme performansının önümüzdeki çeyreklerde de süreceğini ve yüzde 10,1 seviyesine gerileyen işsizlik oranının kademeli bir şekilde düşüşünü sürdüreceğini tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaan, Türkiye'nin ekonomik anlamda güçlenmesi ve söz sahibi olabilmesi için üretim bazlı ekonomi modelinin uygulanması gerektiğini, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ülkenin 5 bölgesinde mega endüstri bölgeleri kurulmasına" yönelik açıklamalarını oldukça olumlu karşıladıklarını söyledi.

100 bin kişiye istihdam sağlanması planlanan projelerle Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanlarında sınıf atlayacağını belirten Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve ülkemizin kalkınması adına bütün sivil toplum kuruluşlarına ve ekonomi platformlarına önemli görevler düştüğünü düşünüyoruz. Bizler de MÜSİAD olarak, iş insanlarımızı yeni ve büyük yatırımlar için cesaretlendiriyoruz. Geliştirdiğimiz projelerle bu desteğimizi fiiliyata döküyoruz. Yoğun ve titiz bir çalışma neticesinde ortaya koyduğumuz Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ), bu projelerimizden biri... Projemiz, 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edilmesini ifade ediyor. TOSİ'lerle, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturmayı amaçlıyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız bu projelerimizle Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında kalkınması adına katkı sunmaya devam edeceğiz."





- "Seçim sonrası belirsizlik ortamının kaybolmasıyla piyasalar rahatlayacaktır"





Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da 2016 yılında yaşanan hain darbe teşebbüsü sonrası işsizlik rakamlarında yukarıya doğru bir çıkış olduğunu, 1,6 puanlık rakam ile işsizliğin düşürülmesi noktasında güzel bir ışık gördüklerini söyledi.

Seçim sonrası belirsizlik ortamının da kalkmasıyla istikrarlı bir şekilde çift hanelerden tek hanelere işsizlik rakamlarının düşeceğini öngördüklerini ifade eden Cesur, "Bu veriler ışığında sanayi ve hizmet sektöründe artış gözlemlenirken, tarım alanında geçen yıla oranla gerileme görmekteyiz. Bir önceki aya göre tarımda istihdam oranında ciddi bir artış var iken, geçen yıla oranla azalma görülmekte. Hükümetimiz bu alanda çok özel ve çok güzel teşviklerde bulundu. Özellikle tarımsal teşviklerin daha iyi anlatılması ve bu konuda ayrı bir çalışma yürütülerek beklenen büyümenin burada da canlandırılması gerekmektedir." diye konuştu.

Cesur, martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranının geçen yıla göre düşüşte olmakla birlikte, söz konusu oranın yüzde 32,4 olduğunu, bu konuda da ciddi tedbirler alınmasını gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu sürecin, seçim sonrasında ortadan kalkacağına inandıklarını ifade eden Cesur, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi istikrarlı ve güçlü yapısı ile seçim sonrası belirsizlik ortamının kaybolmasıyla birlikte piyasalar üzerindeki baskının da kalkmasıyla yeniden rahatlayacaktır. Çift haneli işsizlik rakamları büyüyen ekonomimize asla ve asla yakışmıyor. Üreten bir Türkiye ile bu konunun da üstesinden gelerek işsizlik rakamlarında yeniden tek haneli rakamları göreceğimizi düşünüyoruz."



