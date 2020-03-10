İş dünyası koronaya karşı böyle önlem aldı

Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve 9 Şubat itibarıyla 100'den fazla ülkede 110 binden fazla insana bulaşan corona virüs için önlemler artırılmaya devam ediyor.

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz ve Osman Kılıç’ın derlediği habere göre Sağlık Bakanlığı uygulamalarına ek olarak Türkiye'nin en büyük holdinglerinden KOBİ'lerine kadar yüzlerce şirket de kendi bünyelerinde önlemler almaya başladı.

Şirketler çalışanların masalarına dezenfektan koymaktan, toplu taşımayı azaltmaya, yurt dışı seyahatleri sınırlamaktan zorunlu izine kadar birçok önlem başlattı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bazılarının evden çalışma denemesi yapacağı da konuşulanlar arasında.

BANKACILIK VE FİNANS KESİMİ DE TEDBİRLİ

Henüz hiçbir corona virüs vakasının yaşanmadığı Türkiye'de hali hazırda virüs vakalarının görüldüğü ülkeler ile sınırlar kapatılırken, söz konusu ülkeler ile uçuşlar ise askıya alınmış vaziyette.

Yerel yönetimler toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon çalışmalarına başlarken, AVM'lerde de benzer uygulamalara start verildi. Bankacılık ve finans kesimi de olası kriz senaryolarına karşı tedbirler almaya başladı.

Henüz uygulamaya geçilmese de analistlere uzaktan erişim imkanı verilerek olası evden çalışma senaryolarına karşı hazırlık yapılıyor. Bankalar ise yurt dışından gelen çalışanlarına 14 gün izin kullandırıyor.

“GEREKSİZ SEYAHATLERDEN KAÇINIYORUZ”

Corona virüs tehlikesinden dolayı birçok sektör derneği de önlemlerini artırdı. Çalışanların selamlaşmaktan bile kaçındığını vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, ofislerinde toplu taşıma yerine özel araçla gelenlerde bir artış gözlemlemediklerini anlattı.

Çalışanların mecbur kalmadıkça seyahatlerini ertelediğini belirten Şenocak, evden çalışma seçeneği hakkında ise “Sektörümüzde üretim ağırlıkta, masa başı çalışma durumu o kadar yoğun değil. Şu an için ben böyle bir şey duymadım, yani sektörümüzde evden çalışanlar yok” şeklinde konuştu.

YURT DIŞINDA ERTELEMELER BAŞLADI

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan ise şirketlerinde şu an için normal akışın devam ettiğini, ancak yurt dışı müşteri tarafında ise ötelemelerin yaşanmaya başladığını söyledi. Gürcan, “Sektörümüzde mümkün olduğunca işlerimizi ofisten hallediyor, gerek kalmadıkça seyahatten kaçınıyoruz” açıklamasında bulundu.

OSB'DEN CORONA VİRÜS TOPLANTISI

İkitelli OSB de kurum çalışanlarının sağlığına yönelik tehditleri gidermek ve önlem almak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ve İş yeri Hekimi Dr. Şeyhmus Aydın tarafından verilen eğitimde; virüsün bulaşma evresi, tedavi süreci ve iş yerlerinde alınacak önlemler hakkında bilgi verildi.

Çalışanlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda tavsiyede bulunuldu. İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın, “Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle kötü bir durum karşısında önlem almak adına bu bilgilendirme toplantısını yapma gereği duyduk” diye konuştu.

ŞAHİNLER, KALABALIK TOPLANTILARI AZALTTI

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Mısır'da üretim noktaları bulunan Şahinler Holding virüse karşı önlem alanlardan. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin corona virüse karşı aldıkları önlemleri şöyle sıraladı:

“Öncelikle çalışanlarımıza servis imkanı sunduk. Kalabalık yerlere girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Ayrıca kalabalık olduğu için fuar ve benzeri organizasyonlara katılmıyoruz. Çok acil değilse uçakla seyahatlerden kaçınıyoruz. Bunun yanı sıra kendi aramızda 40-50 kişilik toplantılar yerine 3-4 kişilik toplantılar yapmaya başladık.”

KALE GRUP, SEYEHAT KİTİ UYGULAMASI BAŞLATTI

Bünyesinde 5 bini aşkın çalışan bulunan Kale Grubu, Çin dışında Uzak Doğu bağlantılı tüm iş seyahatlerini erteledi. Toplantıları mümkün olduğunca video konferans yöntemiyle gerçekleştiren grup, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı zorunlu seyahatlere katılmak zorunda kalan çalışanları için havaalanlarında, uçuş sırasında, kalabalık ortamlarda vb. kullanılmak üzere “seyahat kiti” uygulaması başlattı.

MAZDA’DAN HER MASAYA DEZENFEKTAN

Japon otomotiv markası Mazda'nın Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tamer Atsan, genel olarak yurt dışı toplantılarını ve eğitimleri iptal ettiklerini söyledi. Çok zorunlu haller dışında yurtiçi seyahatlerde uçak kullanmadıklarını söyleyen atsan, “Halihazırda ofiste çalışmaya devam ediyoruz ancak şirket içinde hijyen kurallara tüm ekibin uymasını istiyoruz, herkesin masasına özel olarak dezenfektan dağıtıldı ve sık sık ellerimizi dezenfekte ediyoruz” dedi.

FORD OTOSAN SEYEHATİ SINIRLADI

Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketleri arasında yer alan Ford Otosan da diğer şirketlerde uygulanan tedbirleri uygulamaya sokmuş. Şirketin Genel Müdürü Haydar Yenigün, ”Biz de kendi içimizde seyahat ve hijyen ile alakalı önlemler uygulamaya soktuk. Panik yapacak bir şey yok ancak önlem almak gerekiyor” dedi.

İSTANBUL AVM KRİZ SENARYOLARI HAZIRLADI

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, Türkiye'de henüz görülmediği için şu anda hem mağaza hem de AVM bazında virüs konusunda sadece bilgilendirme eğitimi verdiklerini aktardı.

Yine Türkiye'de henüz enfeksiyonun görülmemesi nedeniyle tüm AVM bazında dezenfektasyona başlamadıklarını söyleyen Baştürk, “Ancak enfeksiyonun Türkiye'de ortaya çıkması ve yayılmasına bağlı olarak çeşitli seviyelerde kriz senaryoları hazırladık. Ayrıca virüsün ortaya çıktığı bögelerde çalışan temizlik şirketiyle çalışıyoruz. Onların da bu alanda oluşan deneyimlerinden faydalanacağız” diye konuştu.

RENAULT VİDEO KONFERANSLARI ARTIRDI

Fransız otomotiv şirketi Renault, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de virüse karşı önlemler başladı. Renault Mais Türkiye yetkilileri, şirkette yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin minimum seviyeye indirildiğini ifade etti. Şirkette corona virüse önlem olarak ayrıca uluslararası toplantıları video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

PEUGEOT’DA EN UFAK RAHATSIZLIĞA İZİN

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, şirkette yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin iptal edildiğini açıklayarak, “Yurt içi seyahatler araba ile gidilecek mesafeler için zorunluluk hallerinde yapılıyor. Şirket içi çok yoğun hijyen önlemleri alındı. En ufak rahatsızlığı olan personelin evden çalışmasına izin veriliyor” dedi.

EKOL LOJİSTİK’TEN MASKE VE ELDİVEN

Ekol Lojistik, aldığı önlemlerin bazılarını şu şekilde sıraladı: “Çalışma ortamlar ile ortak alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik sıklığı artırıldı.

Çalışma ortamlarının sık sık doğal havalandırma ile havalandırılması sağlandı. Ortak alanlarda el dezenfektanlarının sayısı artırıldı. Tüm çalışanlara sahalarda, corona virüs toolbox eğitimleri verildi. İş yeri hekimlerimizin verdiği yasal sağlık eğitimlerinin devamında corona virüs başlığına da yer verildi. Gümrüklü depolarda maske ve eldiven temini başlatıldı. Bulaşıcı grip rahatsızlığı olan personellere istirahat, şoförlere maske ve eldivenler verilmeye başlandı.”

YAN SANAYİCİDE TOKALAŞMA YASAĞI

Türkiye'de üretim yapan yabancı otomotiv yan sanayi firmasından birinin yöneticisi virüs konusunda aldıkları önlemleri şöyle aktardı:

“Öncelikli olarak tüm iş seyahatleri iptal edildi. Bu hafta İspanya'da olmam gerekiyordu. Tüm toplanırlar Skype üzerinden yapılacak. Bilgisayar ekran koruyuculara virüs ile ilgili dikkat edilmesi gereken uygulamalar yüklendi. Bu hafta içinde önlem ve uygulama detayını içeren çalışanlara el broşürü, WC'lere afiş ve fabrikada 3 noktaya pankart asıyor olacağız. 3 haftadır tokalaşma yasaklandı. Pek çok yere dezenfektan eklendi. Ofislerin temizliğine masaların silinmesi gibi dezenfektan ile uygulama eklendi. Özel aracı ile gelen çalışan sayısında artış yok. 30 kişi üzerinde katılımcı içeren toplantılara yasaklandı.”

BETA KİMYA’DA YURT DIŞI SEYAHAT ÖZEL İZNE BAĞLANDI

Kimya sektöründe merkezi yurt dışında olup da Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerde nisan ayı sonuna kadar özel veya iş ile ilgili yurt dışı yasağı olduğu duyumunu aldıklarını bildiren Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kendi şirketlerinde ise özel izin ile yurt dışı seyahate izin verildiğini belirtti.

Yurt dışı seyahate çıkmak zorunda kalan iki çalışanlarına ise hali hazırda özel ev izni verildiğini aktaran Pelister, “Arkadaşlarımızın evden çalışma durumu 14 gün boyunca da devam edecek. Aslında bu arkadaşların testleri de yapıldı ve temiz çıktılar biz yine de bu önlemi doğru buluyoruz” açıklamasında bulundu.

VAKIF KATILIM İŞ YERİ TEMİZLİK SIKLIĞINI ARTIRDI

Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarını rehber edinerek haftalar önce corona virüs hakkında broşürler, yönergeler ve alınması gereken tedbirleri tüm personel ile paylaştıklarını söyledi.

Ayrıca iş yeri hekimleri tarafından bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Kemal Şahin, “Bu dönemde sık sık el yıkamak, öpüşme ve tokalaşmadan kaçınılması, gribal enfeksiyon geçirenlerin kalabalık ortamlardan uzak durması, başkalarına bulaştırmamak için maske kullanması gibi tedbirlerin önemine özellikle dikkat çekildi. Ayrıca iş yerimizin dezenfektasyon işlemlerindeki sıklık artırılmış, tüm katlarda personelimizin kullanımı amacı ile dezenfektan malzemeleri alındı” açıklamasında bulundu.