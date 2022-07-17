İş dünyası onursal başkanı Mehmet Balduk'u kaybetti

Herkes çok sevdiği bir dostunu kaybetti… Anadolu’nun ve özellikle de Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği en önemli iş insanlarından biri Mehmet Balduk hayatını kaybetti. O gazetecilerin en doğru bilgilerin aldığı çok önemli bir haber kaynağı oldu hep… Hep doğruları söyledi. Herkesi şaşkına çeviren bir karar ile başkanlığa yeniden aday olmadı.

Hem de tam zirvedeyken… En karizmatik en vefalı iş insanları arasında adını yazdırdı. Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ve arkadaşları ona onursal başkanlık vermişti. Ama o herkesin gönlündeki başkan olarak yerine almıştı zaten…

Evet Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası önceki başkanlarından, TOBB’un efsane başkan yardımcılarından ve Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Balduk İstanbul’da geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

O artık Kahramanmaraş sanayisinin gelişiminde, on binlerce istihdam, milyonlarca dolar ihracat ve kent ekonomisinin temel taşlarına yaptığı hamleler ile hatırlanacak.

Mehmet Balduk’un vefatı teşvik yasası kapsamına alınmasında büyük mücadele verdiği başta Kahramanmaraş olmak üzere tüm iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

KİM NE DEDİ?

Rifat Hisarcıklıoğlu: TOBB eski Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanlarımızdan değerli dostum, çalışma arkadaşım Mehmet Balduk vefat etti. Üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Ahmet Öksüz (İTHİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI) : Uzun yıllar TOBB Başkan Vekilliği, Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten, Kahramanmaraş’ın ve tekstil sektörümüzün önde gelen iş insanlarından Nazar Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Balduk’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Sektörümüzün başı sağolsun…

KİMDİR?

1956 yılında Kahramanmaraş ‘ta doğan Balduk İlk ve Orta öğrenimini Adana Çukurova Koleji, Lise Öğrenimini ise Kahramanmaraş lisesinde tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunudur.

1987 – 1991 ve 1991 – 1992 yılları arasında Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Balduk, 1995- 2011 yılları arasında da 16 yıl Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. 2000- 2005 yılları arasında da TOBB Başkan Vekilliği görevinde bulunan Balduk 1997 yılında Akedaş’ın kurulmasına önderlik etmiş ve 1997-2011 yılları arasında Akedaş Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Nazar Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıdır . Mehmet balduk evli ve 2 çocuk babasıydı.

