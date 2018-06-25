İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ilişkin, "Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerinin tam anlamıyla uygulanması olacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, milletin bu seçimlerde de iradesini ortaya koyduğunu ve tercihini istikrardan yana kullandığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve mecliste çoğunluğu kazanan Cumhur İttifakı'nı tebrik etti.

Seçime katılan ve TBMM'de temsil şansı bulan siyasi partilere başarılar dileyen Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erken seçim kararının, mevcut belirsizliğin ve yeni yönetim sistemimizin tam anlamıyla uygulanması için gerekliliğine dikkat çektiğimiz gibi bürokrasinin azaltılması başta olmak üzere yeni sistemin vadettiği yeniliklerin de takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerinin tam anlamıyla uygulanması olacaktır. Bizler de ekonominin en önemli aktörlerinden biri olarak yeni yönetimle yapıcı ve uyumlu çalışmalarımıza devam edeceğiz."





- "Bu sonuçla üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkacak"





Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, gündem seçimken oyların yönünü değiştirmek isteyen dış güçlerin birtakım algı operasyonları yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü dünya savaşı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomi sıkıntıları tüm dünyada yaşanıyor. Türkiye'de seçim ile aynı zamana denk gelmesi yaşanan stresi daha da artırdı. Savaşlar artık top ve tüfekle yapılmıyor. Geldiğimiz noktada ülke olarak bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın, sahip olduğumuz ekonomik istikrar ve büyümenin bundan sonra da aynı şekilde devamı yönünde iktidara sahip çıkan halk, oyunlara aldırmadı. Edirne'den Ardahan'a Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülke için en uygun sistem olarak benimsendiğini gösterdi. Artık milletimiz kilitlenen sistemlerle, geciken çözümlerle zaman kaybetmek istemiyor."

Doğan, hükümetin özellikle iş adamlarına yönelik çalışmaları artırmasını ivedilikle beklediklerini kaydederek, "Bu sonuçla üretmekle ilgili engellerin çoğu kalkacak. İstikrarın devam ediyor olması projelerin tamamlanmasıyla yeni projeleri de beraberinde getirecek. TÜMSİAD olarak iktidarın sürüyor olmasını, isabetli bir karar olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.





- "Reformların hızla gerçekleştiği bir dönem olsun"





İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, seçimin kazananının hiç şüphesiz Türkiye ve ülke demokrasisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki bu seçim sonuçlarıyla yalın, sonuç odaklı ve sıkı koordinasyon ile hareket edilerek ekonomik, sosyal ve siyasal atılım dönemi yaşayacağımız şahlanış döneminin kapılarını aralıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifade ettiği gibi kararların daha hızlı alınacağı, bakanlık sayılarının 16'ya düşürülerek bürokratik işlemlerin hızla azalacağı ve kamunun optimum verimliliğe ulaşacağına inandığımız bu yeni dönem milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Herkesin yakından takip ettiği gibi uluslararası alanda Türkiye belli çevreler tarafından kıskaca alınmaya çalışılıyor. Dolayısıyla özellikle bu dönemde kararların milli bir mutabakat ile alındığı ve uzlaşı kültürünün ortaya çıktığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilecek olmamız milletimize ayrı bir güven verecektir. Önümüzdeki dönemin ana gündem maddemizin ekonomik istikrar olduğu, ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği bir dönem olmasını diliyorum."





- "500 milyar dolarlık ihracat artık en önemli hedeftir"





TİM Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle​, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sınavından yüzünün akıyla çıktığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizliklerin ortadan kalkacak olması, ekonomimiz için de pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı daha verimli ve daha üretken olacaktır. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatçının artık en önemli hedefidir. Yeni Türkiye’nin hedeflerini tutturmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok satmalıyız."





- "Yüksek katılım dünyaya örnek olmalı"









İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni yönetim modelinin ilk seçimine halkın yüksek katılım sağlamasının dünyaya örnek olacak bir davranış olduğunu bildirdi.

Halkın sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta gördüğünü kaydeden Bahçıvan, "Demokrasi adına bu, önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir. Oluşan neticelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



