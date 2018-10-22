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İş Dünyası Temsilcilerini Dinleme Toplantıları

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen İş Dünyası Temsilcilerini Dinleme Toplantıları'nın ilki, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirildi

İş Dünyası Temsilcilerini Dinleme Toplantıları
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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen İş Dünyası Temsilcilerini Dinleme Toplantıları'nın ilki, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Erin, polisevinde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın kalkınma ve gelişmede daha ileride olmayı hak eden bir kent olduğunu söyledi.

Şehrin ekonomik olarak daha iyi yerlere gelebilmesi için sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Erin, şöyle devam etti:

"Tarımda, turizmde, sanayide mevcut potansiyelinin çok ötesinde olması gerekiyor. Sektörlerin mevcut potansiyelini şehrimizin daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Aslında sahip olduğumuz zenginliklerin toplum refahına yönelik kullanılması gerekiyor. Bugün burada kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik planlar yapacağız. Şehrimizin hedeflerini bu toplantıyla ortaya koyarak her alanda herkesin üzerine düşeni yapması için gayret edeceğiz."

- "Şanlıurfa'da 2 milyon turist hedefi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de kentin Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın pamuk, mısır ve fıstık üretiminde tek başına Türkiye'nin çok ciddi miktarda ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Çiftçi, şehrin kalkınması için daha fazla girişimciye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine giderken şehir olarak da bu plana uygun hareket etmek zorunda olduklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe'nin UNESCO listesine girmesi şehrimize turizm anlamında ciddi bir ekonomik canlılık kazandırdı. Turizme dayalı olan sektörlerde, otelcilik başta olmak üzere diğer hizmet sektörlerinin tamamında şu anda tam kapasite çalışılıyor. Geçen yıl 818 bin olan turist sayımız bu yıl 1 milyonu devirdi artık hedefimiz 2 milyon odaklıdır. İş dünyasının şunu anlaması lazım, bir bölgenin kalkınması sadece kamusal yatırımlarla mümkün değildir. Mutlaka çalışkan ve üretken girişimcilere ihtiyaç vardır."

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Toplantıya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yunus Emre Aksu ile sanayici ve iş adamları katıldı.

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