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İş dünyası yeni kabineyi değerlendirdi

- UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni kabinenin, iş dünyasının içinden gelen, sektörel dinamikleri yakından bilen, tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşmasının, yapısal sorunlara hızlı, etkin ve çözüm odaklı yaklaşım açısından isabetli bir karar olduğuna inanıyoruz"

İş dünyası yeni kabineyi değerlendirdi

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni kabinenin, iş dünyasının içinden gelen, sektörel dinamikleri yakından bilen, tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşmasının, yapısal sorunlara hızlı, etkin ve çözüm odaklı yaklaşım açısından isabetli bir karar olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, resmi olarak başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi. İhracata dayalı sürdürülebilir büyüme modelini benimseyen Türkiye için artık belirsizliklerin son bulduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yeni dönem, ekonomik istikrarın korunmasını zorunlu kılıyor. Makro ekonomik dengeleri ve ülke ekonomisine duyulan güveni sağlamlaştıran reformlara öncelik verilmesi, tüm sektörlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni kabinenin, iş dünyasının içinden gelen, sektörel dinamikleri yakından bilen, tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşmasının, yapısal sorunlara hızlı, etkin ve çözüm odaklı yaklaşım açısından isabetli bir karar olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde bazı bakanlıkların tek elde toplanması, hızlı karar alma noktasında büyük avantajlar sağlayacak."

Çelik, Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme ve dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay alma hedefine hizmet yolunda, ihracat ailesi olarak bağlı oldukları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önderliğinde azim ve kararlılıkla çalışacaklarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Otomotiv endüstrisi, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, yaş meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri sektörlerinde hizmet veren beş birliği bünyesinde bulunduran UİB olarak inanıyoruz ki üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından Türkiye'mizi çok daha parlak bir gelecek bekliyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve tüm bakanlarımızı tebrik eder, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine en iyi şekilde hizmet etme yolunda başarılar dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Baran ÇelikUİB
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