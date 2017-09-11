İş dünyası yüzde 5,1'lik büyümeden memnun

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile beklentilere yakın büyümesini memnuniyetle karşıladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5,2'nin ardından, ikinci çeyrekte de herhangi bir hız kaybı yaşamadan 5,1 büyümesinin iş dünyasını memnun ettiğini dile getirdi.

Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilhassa toplam yatırımlarda gerçekleşen yüzde 9,5’lik artış, reel sektörün Türkiye ekonomisine olan güveninin sürdüğüne işaret etmesi bakımından dikkate değer bir gelişme olmuştur. Yılın ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün toplam katma değerinin yüzde 6,3 artış kaydetmesi ve tarım sektöründe gözlenen yüzde 4,7’lik büyüme, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemlerde de güçlü bir büyüme performansı göstereceğine olan inancımızı pekiştirmektedir. Bu bağlamda yılın ikinci yarısında, toplam yatırımların yanı sıra iç ve dış talepteki artışın da süreceğini, böylece Türkiye ekonomisinin 2017 yılında hedeflerinin üzerinde büyüyeceğini tahmin ediyoruz."





- "Yüzde 5,1 büyüme son derece memnuniyet verici"





Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca da Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyümesinin son derece memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Şu bir gerçek ki; istikrar oldukça her gün daha da büyüyen bir Türkiye olacaktır. Bu nedenle her daim istikrar vurgusu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Koca, turizmdeki hareketlilik ve ihracattaki canlılığın büyümeye etki ettiğini belirterek, "İç talebin canlı olması, vergi indirimleri ve kredi genişlemesi de bu canlılığa canlılık katmıştır. İş dünyası olarak, her daim istikrardan yana olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Yeter ki Türkiye büyüsün, yeter ki halkımız kazansın." şeklinde konuştu.





- "Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde"





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar ise Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde ve kendileri için sürpriz olmayan bir şekilde büyümeye devam ettiğini, iş dünyası olarak hedeflerinin, bu büyümeyi daha çok üretim ve daha çok ihracatla yukarı taşımak olduğunu bildirdi.





- "Veriler, ekonomimiz ve sanayimizin durgunluk istasyonundan ayrıldığını göstermekte"





İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ülke ekonomisinin yüzde 5’in üzerinde büyümesinin toplumsal moral açısından fevkalade kıymetli olduğunu belirterek, "Gerek derecelendirme kuruluşları gerekse OECD’den IMF’ye kadar birçok uluslararası kuruluşun, ülkemiz ekonomisi hakkındaki büyüme tahminlerini bir bir revize ederek yukarıya çekmeleri boşuna değil. Bu büyüme performansımız, geçen yıldan bu yana yaşanan birçok menfi gelişmeye rağmen ekonomimizin ve üretim çarklarımızın durmadığını, durdurulamadığını bize gösteriyor." şeklinde konuştu.

Bahçıvan, ülke ekonomisinin yılı yüzde 5 büyümenin üzerinde tamamlayacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanayi sektörümüzün, 6,7 büyüyerek büyümeye birinci çeyrekteki 1,4 puanlık katkısının ardından ikinci çeyrekte de aynı performansı koruyarak 6,3 büyümesi ve ikinci çeyrek büyümesine 1,3 puan katkı sunması çok önemlidir. Her dönem olduğu gibi, ikinci çeyrek büyüme rakamları bizlere bir kez daha şu gerçeği söylemektedir; o da büyümenin motorunun sanayi olduğu gerçeğidir. Diğer yandan açıklanan veriler ekonomimizin ve sanayimizin durgunluk istasyonundan ayrılmış olduğunu göstermektedir. Bütün bu veriler ışığında, Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili yapılan tüm iç ve dış tahminlerinin üzerinde, ekonomimizin yılı yüzde 5'in üzerinde bir büyüme ile kapatacağına olan inancımız artmaktadır.

Hükümetimiz tarafından 2017’de sanayicilerimize üretimi teşvik edici finansman imkanları sunulması ve yaratılan 250 milyar liralık kaynak başta olmak üzere verilen birçok teşvik, bu büyümeyi ivmelendiren temel faktörlerden biri olması itibarıyla her türlü takdiri hak ediyor. Kredi Garanti Fonu’na (KGF) yönelik son yapılan düzenlemeler sanayinin uygun koşullarda finansmana ulaşması açısından yakın dönemde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Bu reformun, sağlanan başarılı ekonomik büyüme performansına çok olumlu bir etkisi olduğu aşikardır."

Bahçıvan, üretimin önündeki maliyetler ve yükler azaltıldıkça ekonomik büyüme hızı ve toplumsal refahın daha da artacağını, böylece sanayinin, üretim ekonomisine geçişte başrolü oynayacağını söyledi.





- "Net dış ticaret büyümeye 1,7 puan katkı sağladı"





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte büyüme temposuna devam ederek yüzde 5,1 büyüme kaydettiğini, ilk çeyrek büyümenin de yukarı yönlü olarak yüzde 5,2’ye revize edildiğini hatırlattı.

Büyükekşi, "İhracatın ikinci çeyrekte de pozitif katkı sağlamasıyla 2017’yi 'İhracatta Atılım Yılı' ilan etmekle çok doğru bir karar vermiş olduğumuzu bir kez daha gördük. Net dış ticaret, ikinci çeyrekte de ilk çeyrektekine benzer şekilde büyümeye 1,7 puan katkı sağladı. Böylece TİM verilerine göre 10 aydır artan ihracatımız büyümenin ana motoru oldu." şeklinde konuştu.



