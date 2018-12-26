"İş dünyasında güçlü yatırım yapma iştahı var" - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: (3) - "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasında gerekse yabancı yatırımcılarda güçlü yatırım yapma iştahı var" - "Bugün iş dünyasının en çok sıkıntıda olduğu ana gündem maddesi krediye sağlıklı bir şekilde ulaşamamak. Kredinin maliyetinden çok krediye ulaşmadaki sıkıntılar öne çıkmış durumda" - "Dolar/TL'de açısından şu an içinde bulunduğumuz 5,30-5,40 bandı fevkalade memnun edici" - "İş dünyası olarak bizim iki gözümüzün biri ekonomide, diğeri dış politikadadır"

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:16