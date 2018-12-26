Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Trabzon Talip Mert
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor

"İş dünyasında güçlü yatırım yapma iştahı var"

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: (3) - "Finansman maliyetleri bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasında gerekse yabancı yatırımcılarda güçlü yatırım yapma iştahı var" - "Bugün iş dünyasının en çok sıkıntıda olduğu ana gündem maddesi krediye sağlıklı bir şekilde ulaşamamak. Kredinin maliyetinden çok krediye ulaşmadaki sıkıntılar öne çıkmış durumda" - "Dolar/TL'de açısından şu an içinde bulunduğumuz 5,30-5,40 bandı fevkalade memnun edici" - "İş dünyası olarak bizim iki gözümüzün biri ekonomide, diğeri dış politikadadır"

banner17

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dolar/tlEnflasyonKrediTÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1