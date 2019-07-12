İş dünyasından

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türk milletinin, üç yıl önce 15 Temmuz'da gerçek kutlu direniş öyküsünü yazdığını belirterek, "15 Temmuz, Türk milletinin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır, tüm cihana her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık." ifadesini kullandı.

Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, üç yıl önce yaşanan ve unutulmayacak darbe girişiminde milletin gerçek kutlu direniş öyküsünü yazdığını bildirdi.

"15 Temmuz, Türk milletinin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır; tüm cihana her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık." ifadesini kullanan Elmas, milli iradeye hep birlikte sahip çıktıklarını vurguladı.

O gece şehit düşenlere rahmet dileyen, gazilere minnet ve şükran sunan Elmas, "Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehdide bedenleriyle siper olan şehitlerimize ve gazilerimize karşı iş alemi olarak bizlerin de sorumlulukları var. Bu doğrultuda 15 Temmuz'un devamı olan ekonomik saldırılara karşı inançla karşı durmaya çalıştık. Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, ülke olarak son bir yılı zorlu ekonomik şartlarla geçirdiklerini, enflasyon, kur baskısı gibi zorlu mücadeleler verdiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci yarıdan itibaren yavaş yavaş piyasalarda rahatlama olacağını göreceğiz. 2020’den itibaren tekrar büyüme ivmesi yakalayacağız. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye hedefine hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda yaşananların tekrarına izin verilmemesi, ülke ve gelecek için daha büyük değer üretilmesi, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla iş dünyasının çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Sur Yapı olarak Türkiye'ye güvenimiz zor zamanlarda bile sarsılmadı. 15 Temmuz sonrasında işimize dört elle sarıldık, gayretlerimizi iki katına çıkardık."





- "Yatırımlarımıza devam ettik"





Elmas, 15 Temmuz'a ve devamındaki olumsuzluklara rağmen yatırımdan geri kalmadıklarını belirterek, bu süreçte hayata geçirdikleri projelerden, gerçekleştirdikleri lansmanlardan bahsetti.

Dünyanın sayılı, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine 15 Temmuz'un hemen sonrasında başladıklarını aktaran Elmas, Antalya'da 8 milyar liralık dev bir yatırımı yüklenmekten çekinmediklerini bildirdi.

Elmas, "Bu projeyle 93 blokta bin 500 işçi ile 24 saat çalışıyoruz. Antalya projemiz 2023 hedefleri doğrultusunda en büyük yatırım hamlemizdir. Antalya'ya yeni bir şehir inşa ediyoruz ve bu yıl sonunda 20 binden fazla kişinin yaşayacağı ilk etabın teslimlerine başlayacağız." ifadelerini kullandı.





- "Zorlu süreçten güçlenerek çıktık"





Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, ülkenin bütün kesimlerinin demokrasiyi savunarak önemli bir sınav verdiği 15 Temmuz'un yıl dönümünde, darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren şehitleri bir kez daha minnet ve rahmetle andığını, kahraman gazilere saygı ve şükranlarını sunduğunu bildirdi.

Toplumun zorlu bir süreçten güçlenerek çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Birlik ve beraberlik içinde, ortak hedeflere, ortak bir bilinçle hareket eden Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak faaliyetlerimizi, daha güçlü bir ekonomiye ve refaha sahip özgür bir Türkiye'ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Demokrasi mücadelemiz ülkemizin gücünü ortaya koydu"





Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, milletin demokrasi için verdiği mücadelenin, Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Daha aydınlık bir gelecek için demokrasiye kararlılıkla sahip çıkmak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak öncelikli görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumun 15 Temmuz'da güçlü bir inançla demokrasiye sahip çıktığını aktaran Yetgin, "Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. Demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Hain darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetgin, 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra toplanan GYODER Yüksek İstişare Kurulu'nun, hain darbe girişimi sırasında hasar gören TBMM binasının onarımı için harekete geçtiğini hatırlatarak, Meclis'in hasar gören bölümlerinde 2016'da başlatılan onarımın 2017'de tamamlandığını aktardı.

GYODER'in, bir çatı kuruluş olarak Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimini hedeflediğini vurgulayan Yetgin, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Birlik ve beraberlik içinde ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğimize, sektörümüzü çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza inancımız tamdır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı, daha verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesine öncülük edeceğiz. Ortak amacımız, gayrimenkul sektörünün gelişmesine ve ülkemizin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır."