Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor Trabzon dünya Bursa bilim
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali

İş dünyasından seçim değerlendirmesi

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Türkiye, bu seçimlerle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir" - ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener: - "Seçimleri aziz milletimiz kazanmıştır, demokrasimiz kazanmıştır. Şimdi kenetlenip, çok çalışma zamanı"

İş dünyasından seçim değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Türkiye, bu seçimlerle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan Özdebir, sonucun Türkiye'ye, tüm partilere ve adaylara hayırlı olmasını diledi.

Özdebir, Türkiye'nin, seçimleri demokratik olgunlukla millete yakışır şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Seçimin galibi Türkiye olmuştur. Türkiye, bu seçimlerle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bu seçimle ilk defa uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile Türkiye yeni bir hikaye yazacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sistemle Türkiye'nin prangalarından kurtulduğunu vurgulayan Özdebir, erklerin birbirinden ayrılacağını, işlerin daha hızlı yürüyeceğini, bürokratik imparatorlukların yıkılacağını bildirdi.

Özdebir, seçmenin Mecliste hiçbir partiye tek başına çoğunluk vermediğine de dikkat çekerek, bunun sorun olmayacağına ve Meclisin uzlaşma içinde başarılı işler yapacağına inandığının altını çizdi.

İş dünyasına da seslenen Özdebir, şunları kaydetti:

"Seçimler geride kaldı, belirsizlik sona erdi. Artık tüm gücümüzle işimize dönelim, üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim. Bundan sonra Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekir. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların yapılması ve özellikle mesleki eğitim reformunun hızla gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz."

- "Seçimler ülkeye yakışır şekilde yapıldı"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener de seçimlerin ilk turda tamamlanmasının iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Sandıktan çıkan iradenin Türkiye'ye, bölgeye ve dünyaya hayırlı olmasını dileyen Yener, siyasi partilerin iyi bir kampanya süreci geçirerek dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Seçimlerin demokrasi havasında, millete, ülkeye yakışır şekilde yapıldığını ve sonuçlandırıldığını vurgulayan Yener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçimleri aziz milletimiz kazanmıştır, demokrasimiz kazanmıştır. Türkiye'nin her alanda lider ülke olmasının önünde engel kalmamıştır. Şimdi kenetlenip, çok çalışma zamanı. Alınan sonuçla beraber üretim ve yatırımın önündeki engellerin kalkacağına, ekonomik kararların daha hızlı alınıp, hızlıca uygulamaya konulacağına inanıyor, iş dünyasına dönük yeni desteklerin sağlanmasını bekliyoruz. Yeni dönemin, reformların hızlıca gerçekleştiği, kamunun verimliliğinin en üst düzeye çıktığı, bürokrasi kıskacının ortadan kalktığı, bölgesinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin elinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Hiç kuşku yok ki yeni dönemde sorumluluk yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni Meclisimiz veya muhalefet partilerimizde değildir. Sokaktaki vatandaştan STK'lere, iş dünyasından üniversitelerimize kadar tüm kesimlere de görev ve sorumluluk düşmektedir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ASONedret YenerNurettin ÖzdebirORSİADTürkiye'nin Cumhurbaşkanı Ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5