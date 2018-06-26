İş dünyasından seçim değerlendirmesi

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Önümüzdeki dönemin, ana gündem maddesinin ekonomik istikrar olduğu, ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği bir dönem olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye için çok önemli bir seçim dönemini daha geride bıraktıklarını belirtti.

Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletin iradesini sandıkta gösterdiğini aktaran Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Seçimlerin millete yakışır şekilde, huzur içinde, yüksek katılım ve olgunlukla gerçekleştirilmesi memnuniyet vericidir, dünyaya örnek olacak bir davranış sergilenmiştir. 24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemin, ana gündem maddesinin ekonomik istikrar olduğu, ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği bir dönem olmasını diliyorum. Seçimlerin ardından artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etme zamanı. Şimdi kenetlenip, çok çalışma zamanı. Bu dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin, ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Başkanı Hüseyin Kalan ise halkın Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, üretim, yatırım ve kalkınmadan yana oyunu kullandığını belirtti.

Seçim öncesi yapılan tüm siyasi manipülasyonlara rağmen halkın vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir ders verdiğini aktaran Kalan, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda nasıl tek yürek olarak birleşildiğinin kanıtlandığını aktardı.

Kalan, 24 Haziran'ın güçlü Türkiye yolunda bir durak olduğunu, bu durağı da sağ salim geçtiklerini belirterek, "Şimdi vakit, meselemiz Türkiye'dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma, istihdamı, üretimi, yatırımı, ihracatı, çoğaltma vaktidir. Hem Cumhurbaşkanımıza hem de Meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz. Yeni yönetim modelimizin üreticilerin önündeki tüm vahşi bürokratik engellerin kaldırılması için bir fırsat olacağını umuyor ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyoruz."