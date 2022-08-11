İş dünyasının temsilcileri, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu

Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2008 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 6-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında “2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasisi” temasıyla on üçüncüsü gerçekleşen Büyükelçiler Konferansı’nda katılımcılara hitap etti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin hitap ettiği konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanı sıra diplomatik misyon temsilcilerinden, iş dünyasından ve STK’lardan çok sayıda isim katıldı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’nin son 20 yılda büyüyen ve genişleyen diplomatik ağının, ülkenin ihracatına ve ihracatçısına olan katkılarına dair önemli mesajlar verdi.

“2008-2016 yılları arasında büyükelçilik açtığımız 39 ülkeye ihracatımızın ortalama yüzde 27 arttığını görüyoruz”

İletişim ve ulaşım teknolojilerinin sunduğu imkanlara rağmen, uluslararası ticarette bilgi asimetrisinin varlığını sürdürdüğünü ve Türk ihracatçısının, faaliyet gösterdiği pazarlarda karşılaştığı bu engelleri Türkiye’nin dış misyonları sayesinde daha rahat aştığını dile getiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracatçılar olarak şunu biliyoruz ki, güçlü bir diplomatik ağ ticaretimizin önünü açıyor. Türkiye şu anda, 253 dış temsilciliğiyle en çok dış temsilciği olan dördüncü ülke konumunda. 2008-2016 yılları arasında büyükelçilik açtığımız 39 ülkeye ihracatımızın ortalama yüzde 27 arttığını görüyoruz. Diplomatik misyonlarımızın, ticaretimize doğrudan katkısının yanında hariciyemizin diplomatik kazanımları hem ülke imajımızı güçlendiriyor hem de ihracatçılarımıza iş yapma kolaylığı sağlıyor. İhracatçılar olarak bizler de diplomasimizin açtığı yollarda, kuracağımız ticari ilişkilerle yürüyerek ülkemize katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

“Savunma, Havacılık, Elektrik-Elektronik, Makine ve Metal sektörlerindeki başarılarımız tüm dünyanın dikkatini çekiyor”

Ticaret ile diplomasinin birlikte gelişen ve birbirinden güç alan faaliyetler olduğunu ve tarihin ilk konsolosluk örnekleri olarak görülen Antik Yunan’daki prohenosların da diğer site devletlerinde tüccarların haklarını korumak için tesis edildiğini hatırlatan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, kamu diplomasisinin etkin bir yöntemi olan ticaretin aynı zamanda en önemli yumuşak güç unsurları arasında bulunduğunu belirtti.

İhracatçılar olarak, bir yandan üretim ve yatırımları ile Türkiye’nin konvansiyonel gücüne destek olurken diğer yandan yürüttükleri ticari diplomasi faaliyetleri ile Türkiye’nin yumuşak güç unsurlarına katkı sağladıklarını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin bu yılki değerlendirme ile küresel yumuşak güç endeksinde 27 basamak birden atlayarak 22. sıraya yükseldiğini kaydetti.

Bu başarıda emeği olan Türk ihracatçısını yürekten kutladığını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bugün ihracatçılarımız, yıllık ihracatını 250 milyar dolara taşımış, 200’den fazla ülke ve bölgede bayrağımızı dalgalandıran bir konuma erişmiştir. Hazır Giyim, Demir-Çelik, Mobilya, Müteahhitlik Hizmetleri ve Gıda sektörlerinde marka bir ülkeyiz. Savunma, Havacılık, Elektrik-Elektronik, Makine ve Metal sektörlerindeki başarılarımız tüm dünyanın dikkatini çekiyor. İhracat ailemiz, yurt dışındaki yatırımları ve 5000’i aşkın noktadaki mağaza ve satış noktalarıyla ülkemize prestij katıyor” değerlendirmelerinde bulundu.

“İhracat ailemiz, devletimizin ve büyükelçilerimizin destekleriyle uzak ülkelerde de başarıya ulaşacaktır”

Temmuz ayının başında Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, Uzak Ülkeler Stratejisini kamuoyu ile paylaştığını ve mevcut durumda 3.065 km olan ihracatlarının ortalama menzilinin, 4.744 km olan dünya ortalamasına yükseltilmesinin son derece önem arz ettiğini aktaran TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bu noktada hem ihracatçılarımıza hem de diplomatik misyonlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu hedefe ulaşabilmek için her ülkede, her bölgede varlığımızı artırmamız, firmalarımızın karşılaştığı sorunları hariciyemiz, meclisimiz ve ihracatçı birliklerimizin iş birliğiyle çözüme kavuşturmamız gerekmekte. İnanıyorum ki ihracat ailemiz, devletimizin ve büyükelçilerimizin de destekleriyle bu uzak ülkelerde de başarıya ulaşacaktır.”

“İş dünyası temsilcileri ve büyükelçiler arasındaki koordinasyon güçlendikçe, ülkemiz adına daha verimli daha etkin ve daha faydalı sonuçlar üretiyoruz”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ticaretin doğası gereği toplumlar arasındaki etkileşimi geliştiren, çatışma yerine uzlaşmayı esas alan bir yapıya sahip olduğunu, Türkiye’nin diplomatik misyonlarının, ticaretlerinin önünü açtığı gibi, kendilerinin de ticari faaliyetleri ile diplomatik temsilcilerinin elini güçlendirdiğini vurguladı.

İş dünyası temsilcileri ve büyükelçiler arasındaki koordinasyonun güçlendikçe, Türkiye adına daha verimli daha etkin ve daha faydalı sonuçlar ürettiklerinin altını çizen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Küresel ekonomide ve güvenlikte endişelerin arttığı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde ticarette oluşabilecek aksaklıklara karşı, her daim yanımızda olan büyükelçilerimizle ihracat ailemizin yakın çalışmasının devam etmesinin faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Benzer şekilde ihracatçılarımızın geliştirdiği ticari ilişkilerin, jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde dış politikamızın elini güçlendirecek bir niteliğe sahip olduğuna inanıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, hariciyemizle birlikte tüm zorluklara göğüs gerdiğimizi, ülkemizin yüksek menfaatleri için çalıştığımızı ve dış misyonlarımızla koordinasyonumuzu daha da güçlendirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.