İş fuarında sanal ortamda iş görüşmesi imkanı

MERSİN (AA) - Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Mersin İş ve Kariyer Fuarı, 130 firmanın katılımıyla açıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'ndaki açılış töreninde, 35 kentte istihdam fuarı düzenlediklerini, işverenleri ve iş arayanları buluşturduklarını söyledi.

Bugün de Mersin'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Kaya, "Şu anda herhangi bir yerden 'sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' adresini tıkladığınızda fuar alanındaki standları sanal olarak ziyaret edebilir, beğendiğiniz firmanın CV'sini doldurabilirsiniz. Sanal ortamda görüşme de yapabilirsiniz. Bir ilki Mersin özelinde burada gerçekleştiriyoruz. Bu bizim de ilk deneyimimiz. 'Dijitalleşme, dönüşüm' diyoruz. İnsanların bilgiye çok hızlı eriştiği bir çağda buna geçmek zorundaydık. Mersin'de bunun adımını atmış olduk." dedi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mustafa Kutlu da iş gücü piyasalarının hızlı bir dönüşüm geçirdiğine dikkati çekti.

Kutlu, "Türkiye İş Kurumu 2023 istihdam hedefleri çerçevesinde yenilenen kurumsal yapısıyla iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda gerek iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri, gerekse aktif ve pasif iş gücü programlarıyla işsizlikle mücadelede etkin bir kurum olarak hizmetlerin sürdürmekte." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Palm City AVM bahçesindeki fuarın açılışı yapıldı.

Fuar, yarın sona erecek.