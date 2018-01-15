İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. İşsizlik oranında bir önceki aya göre ise 0,3 puanlık düşüş görüldü.

Tarım dışı işsizlik oranı, ekimde 1,8 puanlık azalışla yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık azalışla yüzde 19,3 oldu. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2017 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

(Sürecek)