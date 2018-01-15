İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,5 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. İşsizlik oranında bir önceki aya göre ise 0,3 puanlık düşüş görüldü.
Tarım dışı işsizlik oranı, ekimde 1,8 puanlık azalışla yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 puanlık azalışla yüzde 19,3 oldu. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2017 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ocak
13,6
11,1
9,3
9,7
10,3
11,3
11,1
13
Şubat
13,5
10,7
9,6
9,7
10,2
11,2
10,9
12,6
Mart
12,8
10,1
9,1
9,4
9,7
10,6
10,1
11,7
Nisan
11,3
9,3
8,2
8,7
9
9,6
9,3
10,5
Mayıs
10,3
8,9
7,6
8,2
8,8
9,3
9,4
10,2
Haziran
9,9
8,7
7,3
8,1
9,1
9,6
10,2
10,2
Temmuz
9,9
8,6
7,6
8,6
9,8
9,8
10,7
10,7
Ağustos
10,6
8,5
8
9
10,1
10,1
11,3
10,6
Eylül
10,6
8,2
8,3
9,2
10,5
10,3
11,3
10,6
Ekim
10,5
8,4
8,3
9,1
10,4
10,5
11,8
10,3
Kasım
10,2
8,4
8,6
9,3
10,7
10,5
12,1
Aralık
10,6
9
9,3
9,6
10,9
10,8
12,7
Yıllık
11,1
9,1
8,4
9
9,9
10,3
10,9
(Sürecek)