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İş gücü istatistikleri (1)

- Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişi olarak kaydedildi - Mayısta genç işsizlik oranı 2 puan gerileyerek yüzde 17,8'e düştü

İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan düşerek yüzde 9,7 oldu.

İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre ise 0,1 arttı.

Mayıs ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 17,8'e geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0,5 puan azalarak yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

10,8

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

10,6

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

10,1

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

9,6

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

9,7

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

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Iş gücü istatistikleriIşsizlik OranıTÜİK
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