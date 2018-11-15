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İş gücü istatistikleri (1)

- Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişi olarak kaydedildi - Ağustosta genç işsizlik oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 20,8 oldu

İş gücü istatistikleri (1)
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ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 266 bin kişilik artışla 3 milyon 670 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 11,1 oldu.

İşsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 20,8 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,6 puan yükselerek yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2018 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

11,3

11,1

13

10,8

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

11,2

10,9

12,6

10,6

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

10,6

10,1

11,7

10,1

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

9,6

9,3

10,5

9,6

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

9,3

9,4

10,2

9,7

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

9,6

10,2

10,2

10,2

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

9,8

10,7

10,7

10,8

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

10,1

11,3

10,6

11,1

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

10,3

11,3

10,6

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

10,4

10,5

11,8

10,3

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

10,7

10,5

12,1

10,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

10,9

10,8

12,7

10,4

Yıllık

11,1

9,1

8,4

9

9,9

10,3

10,9

10,9

(Sürecek)

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Iş Gücü IstatistikleriTÜİK
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