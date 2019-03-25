İş gücü istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 11 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2018" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2017'ye göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 11'e yükseldi.



2017'de işsizlik oranı yüzde 10,9, işsiz sayısı ise 3 milyon 454 bin olarak açıklanmıştı.



Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) işsizlik oranı 2018 yılı için 11,3 olarak öngörülmüştü.



(Sürecek)