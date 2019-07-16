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İş gücü istatistikleri (1)

- Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artışla yüzde 13 oldu - Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişi olarak kaydedildi - İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,1 puan düşüş gösterdi

İş gücü istatistikleri (1)
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ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 116 bin kişilik artışla 4 milyon 202 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,4 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre ise 1,1 puan düşüş gösterdi.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,3 puan yükselerek yüzde 23,2 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3,5 puan artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

20102011201220132014201520162017 20182019Ocak13,611,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,7Şubat13,510,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7Mart12,810,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1Nisan11,39,38,28,799,6 9,3 10,5 9,6 13Mayıs10,38,97,68,28,89,3 9,410,2 9,7 Haziran9,98,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2 Temmuz9,98,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8 Ağustos10,68,58910,110,1 11,3 10,6 11,1 Eylül10,68,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4 Ekim10,58,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6 Kasım10,28,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3 Aralık10,699,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5 Yıllık11,19,18,4 99,910,3 10,9 10,9 11

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
TÜİKTürkiye İstatistik Kurumu
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