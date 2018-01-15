İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, 2017 yılının ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı da 1,4 puan artışla yüzde 47,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin arttı ve 28 milyon 645 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı da 1,4 puan yükselerek yüzde 47,6 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,6'sı inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ekimde bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

- İş gücüne katılma oranı yükseldi



İş gücü, ekimde 2016'nın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 53,1 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 72,4, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.



Ekimde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33,9 oldu.



- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, ekimde bir önceki aya göre 135 bin kişilik artışla 28 milyon 622 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, önceki aya göre 111 bin kişi azalarak 3 milyon 274 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 53 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 13 bin, inşaat sektöründe 8 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 49 bin, hizmet sektöründe 107 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

ToplamErkekKadın15 ve daha yukarı yaştakilerNüfus (bin kişi)60.14829.78530.364İş gücü (bin kişi)31.93221.55010.381İstihdam (bin kişi)28.64519.7168.928Tarım (bin kişi)5.5342.9812.554Tarım dışı (bin kişi)23.11016.7356.375İşsiz (bin kişi)3.2871.8341.453İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)28.2178.23419.983İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,172,434,2İstihdam oranı (yüzde)47,666,229,4İşsizlik oranı (yüzde)10,38,514Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)12,39,718,415-64 yaş grubuİş gücüne katılma oranı (yüzde)58,378,238,3İstihdam (yüzde)52,271,432,8İşsizlik oranı (yüzde)10,58,714,3Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)12,39,718,5Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)19,315,925,4 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı24,114,5 34

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