İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - İstihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 9,6'ya gerileyen işsizlik oranı, böylece Mayıs 2016'dan sonra en düşük seviyeyi gördü. Mayıs 2016'da yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşen ve Haziran 2016'da yüzde 10,2 olarak hesaplanan işsizlik oranı, 23 ay sonra tek haneye indi.

İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.



Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, geçen yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla yüzde 34 oldu.

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak yüzde 33,3 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,4 olarak hesaplandı.



- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 28 milyon 818 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 103 bin kişi artarak 3 milyon 291 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.



Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 52 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 32 bin ve hizmet sektöründe 6 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Nisan 2018'e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:





15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek KadınNüfus 60.51929.95530.564İş gücü 32.09521.692 10.402İstihdam

29.009

19.887 9.122Tarım 5.305 2.953 2.352Tarım dışı 23.70416.934 6.769İşsiz 3.086 1.805 1.281İş gücüne dahil olmayanlar 28.424 8.26220.162İş gücüne katılma oranı 53 72,4 34İstihdam oranı 47,9 66,4 29,8İşsizlik oranı 9,6 8,3 12,3Tarım dışı işsizlik oranı 11,4 9,5 15,815-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 58,3 78,2 38,2İstihdam oranı 52,6 71,6 33,4İşsizlik oranı 9,8 8,4 12,6Tarım dışı işsizlik oranı 11,4 9,5

15,9

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 16,9 14,1 22 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 21,3 12,4 30,6

(Bitti)