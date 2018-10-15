İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişiye ve istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2'ye yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2'ye çıktı.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,7'si tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 53,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Temmuzda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, inşaat sektörünün payı 0,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,1 puan arttı.



- İş gücüne katılım oranı yükseldi

İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 596 bin kişi artarak 32 milyon 796 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 73,8'e, kadınlarda 0,4 puanlık artışla yüzde 34,7'ye yükseldi.

Temmuzda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalışla yüzde 34,3'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,2 oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 6 bin kişi azalarak, 28 milyon 733 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 53 bin kişi artışla 3 milyon 562 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 11'e yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, inşaat sektöründe 52 bin, sanayi sektöründe 34 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 3 bin, hizmet sektöründe 77 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus (bin kişi)

60.679

30.017

30.662

İş gücü (bin kişi)

32.796

22.153

10.643

İstihdam (bin kişi)

29.265

20.147

9.121

Tarım (bin kişi)

5.774

3.116

2.658

Tarım dışı (bin kişi)

23.491

17.028

6.483

İşsiz (bin kişi)

3.531

2.009

1.522

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

27.883

7.864

20.019

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

54

73,8

34,7

İstihdam oranı (yüzde)

48,2

67,1

29,7

İşsizlik oranı (yüzde)

10,8

9,1

14,3

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

12,9

10,3

18,9

15-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

59,5

79,9

38,9

İstihdam oranı (yüzde)

52,9

72,5

33,2

İşsizlik oranı (yüzde)

11

9,3

14,6

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13

10,4

19

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

19,9

16,9

25,6

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde)

27,7

18,4

37,2

(Bitti)