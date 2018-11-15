İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 48,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 48,3'e çıktı.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ağustosta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan arttı.



- İş gücüne katılım oranı yüzde 54,3 oldu

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 756 bin kişi artarak 32 milyon 989 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 54'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 74,1'e, kadınlarda 0,6 puanlık artışla yüzde 34,9'a yükseldi.

Ağustosta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla yüzde 34'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,1 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının derlediği verilere göre, bu yılın 3'üncü döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında artarak 4 milyon 296 bin kişiye ulaştı. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.



- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ağustosta bir önceki aya göre 151 bin kişi artarak 28 milyon 891 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da ağustosta temmuz ayına göre 57 bin kişi artışla 3 milyon 627 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,2'ye yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 27 bin, inşaat sektöründe 4 bin, hizmet sektöründe 156 bin kişi artarken, tarım sektöründe 36 bin kişi azaldı.



Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:





Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler













Nüfus (bin kişi)

60.733

30.038

30.695

İş gücü (bin kişi)

32.989

22.266

10.723

İstihdam (bin kişi)

29.318

20.209

9.109

Tarım (bin kişi)

5.697

3.066

2.631

Tarım dışı (bin kişi)

23.621

17.143

6.479

İşsiz (bin kişi)

3.670

2.056

1.614

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

27.745

7.773

19.972

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

54,3

74,1

34,9

İstihdam oranı (yüzde)

48,3

67,3

29,7

İşsizlik oranı (yüzde)

11,1

9,2

15,1

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,2

10,5

19,7

15-64 yaş grubu













İş gücüne katılma oranı (yüzde)

59,8

80,2

39,2

İstihdam oranı (yüzde)

53

72,7

33,1

İşsizlik oranı (yüzde)

11,4

9,4

15,4

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,3

10,5

19,8

Genç nüfus (15-24 yaş)

İşsizlik oranı (yüzde)

20,8

17,9

26,4

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde)

28,6

19,4

38,2

(Bitti)