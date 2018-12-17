İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,8'e geriledi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 264 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 531 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Eylülde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.

- İş gücüne katılım oranı yüzde 54 oldu

İş gücü, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 598 bin kişi artarak 32 milyon 813 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 54'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73,5'e, kadınlarda 0,4 puanlık artışla yüzde 34,9'a yükseldi.

Eylülde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan azalışla yüzde 33,8'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22 oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam eylülde bir önceki aya göre 81 bin kişi azalarak 28 milyon 797 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da eylülde ağustos ayına göre 45 bin kişi artışla 3 milyon 676 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 11,3'e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 53,4 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 32 bin, inşaat sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 50 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 31 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:





Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler













Nüfus (bin kişi)

60.788

30.059

30.729

İş gücü (bin kişi)

32.813

22.087

10.726

İstihdam (bin kişi)

29.063

19.949

9.114

Tarım (bin kişi)

5.590

3.014

2.576

Tarım dışı (bin kişi)

23.474

16.936

6.538

İşsiz (bin kişi)

3.749

2.138

1.612

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

27.975

7.972

20.003

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

54

73,5

34,9

İstihdam oranı (yüzde)

47,8

66,4

29,7

İşsizlik oranı (yüzde)

11,4

9,7

15

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,5

11

19,6

15-64 yaş grubu













İş gücüne katılma oranı (yüzde)

59,4

79,5

39,1

İstihdam oranı (yüzde)

52,4

71,6

33,1

İşsizlik oranı (yüzde)

11,7

9,9

15,3

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,6

11

19,7

Genç nüfus (15-24 yaş)

İşsizlik oranı (yüzde)

21,6

18,6

27,2

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde)

27,4

18,2

36,9

(Bitti)