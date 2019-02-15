İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişiye indi, istihdam oranı da 0,8 puanlık azalışla yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 46,5'e geriledi.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 274 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 72 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 20'si sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 55,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Veriler, Kasım 2017 ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 1,1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.

- İş gücüne katılım oranı yüzde 53

İş gücü, Kasım 2018'de, bir önceki yılın aynı ayına göre 505 bin kişi artarak 32 milyon 295 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 53'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 72,4'e, kadınlarda 0,3 puanlık artışla yüzde 34,1'e yükseldi.

Kasım 2018'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre, değişim göstermeyerek yüzde 33,6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 22,8 oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi azalarak 28 milyon 591 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı, 0,4 puan azalarak, yüzde 47 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da Kasım 2018'de, bir önceki aya göre 144 bin kişi artışla 3 milyon 907 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 12'e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak yüzde 53,4 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, sanayi sektöründe 40 bin, inşaat sektöründe 47 bin, hizmet sektöründe ise 87 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde Kasım 2018'e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:





Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler













Nüfus (bin kişi)

60.896

30.101

30.795

İş gücü (bin kişi)

32.295

21.793

10.502

İstihdam (bin kişi)

28.314

19.354

8.960

Tarım (bin kişi)

5.023

2.845

2.178

Tarım dışı (bin kişi)

23.290

16.509

6.782

İşsiz (bin kişi)

3.981

2.439

1.542

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

28.601

8.308

20.293

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

53

72,4

34,1

İstihdam oranı (yüzde)

46,5

64,3

29,1

İşsizlik oranı (yüzde)

12,3

11,2

14,7

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

14,3

12,5

18,4

15-64 yaş grubu













İş gücüne katılma oranı (yüzde)

58,4

78,5

38,3

İstihdam oranı (yüzde)

51,1

69,5

32,6

İşsizlik oranı (yüzde)

12,6

11,4

15

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

14,4

12,6

18,5

Genç nüfus (15-24 yaş)

İşsizlik oranı (yüzde)

23,6

21,3

27,7

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde)

24,3

16,1

32,8

(Bitti)