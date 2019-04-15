İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 44,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 872 bin kişi gerileyerek 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 44,5 olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 345 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 526 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17'si tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ocakta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaatın payı 1,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,3 puan arttı. Sanayi sektörünün, istihdam edilenler içindeki payında ise değişim görülmedi.

- İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, ocakta 2018'in aynı dönemine göre 387 bin kişi artarak 31 milyon 825 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,1, kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla yüzde 33,6'yı buldu.

Ocakta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre, 0,6 puan artarak yüzde 33,1 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artış göstererek yüzde 22,5 olarak hesaplandı.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 223 bin kişi azalarak 28 milyon 14 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,4 puan gerileyerek, yüzde 45,9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 170 bin kişi artarak 4 milyon 295 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,6 puan artışla yüzde 13,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,2 puan azalarak 52,9 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 22 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin, inşaat sektöründe 44 bin ve hizmet sektöründe 76 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde Ocak 2019'a ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

ToplamErkekKadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 61.01730.15230.865 İş gücü 31.82521.450 10.375 İstihdam

27.157

18.496 8.661 Tarım 4.618 2.698 1.920 Tarım dışı 22.54015.799 6.741 İşsiz 4.668 2.954 1.714 İş gücüne dahil olmayanlar 29.192 8.70220.490 İş gücüne katılma oranı 52,2 71,1 33,6 İstihdam oranı 44,5 61,3 28,1 İşsizlik oranı 14,7 13,8 16,5 Tarım dışı işsizlik oranı 16,8 15,3 20 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 57,6 77,2 37,9 İstihdam oranı 49 66,3 31,5 İşsizlik oranı 15 14,1 16,8 Tarım dışı işsizlik oranı 16,9 15,4

20,1

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 26,7 25,4 29,1 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 25,5 18,3 32,8

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