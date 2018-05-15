İş gücüne “gençlik“ aşısı - Türkiye'de genç işsizlik oranı şubatta son 21 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 19 oldu - Genç işsizlik oranı kadınlarda yüzde 23,6'ya, erkeklerde yüzde 16,5'e düştü

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Türkiye'de işsizliği azaltmak ve genç istihdamının önünü açmak amacıyla atılan adımların etkisiyle genç işsizlik oranı şubatta yüzde 19 ile son 21 ayın en düşük seviyesine geriledi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, şubatta işsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusun işsizlik oranındaki düşüş dikkati çekti.

Genç nüfusta işsizlik oranı şubatta 4,3 puanlık azalışla yüzde 19 oldu. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 23,3 düzeyindeydi. Bu rakamla genç nüfusta işsizlik oranında son 21 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Genç işsizlik oranı en son 2016 Mayıs'ta yüzde 17,4 seviyesindeydi.

Bu yılın şubat ayında genç işsizlik oranı kadınlarda yüzde 26,6'dan yüzde 23,6'ya, erkeklerde 5 puan düşüşle yüzde 21,5'ten yüzde 16,5'e geriledi.

Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı bu dönemde yüzde 22,8 olarak kayıtlara geçti. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 23,9 seviyesindeydi. Söz konusu gruptaki kadınların oranının yüzde 31,9'u bulması dikkati çekerken, eğitimde ve istihdamda olmayan erkeklerin oranı yüzde 14 olarak belirlendi.



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İstihdam seferberliği ile işsizlik oranını düşürmek için önemli adımlar atan hükümet, bu kapsamda genç istihdamının önünü açan birçok çalışma yapıyor.

Genç nüfusta işsizliği azaltmak amacıyla Türkiye İş Kurumunun mesleki eğitim kurslarının yanı sıra İşbaşı Eğitim Programı sayesinde gençlerin tecrübe eksikliği ortadan kaldırılarak istihdam edilmeleri kolaylaştırılıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca, genç ve yeni girişimcilere yönelik çeşitli destekleme programları uygulanıyor.

Genç girişimciler Hazine destekli kefalet sisteminden yararlanabilirken, Hazinenin kitle fonlaması, girişimcilik fonu çalışmalarıyla gençlere yeni finansman imkanları oluşturuluyor. Diğer taraftan kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçilerin projeleri destekleniyor.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı en son ekonomi paketinde de iş yeri açmak isteyen gençlere yönelik vergi kolaylıkları getirildi.

TÜİK verilerine göre 2017 ve 2018 şubat döneminde genç işsizlik verileri şöyle:

2017 Şubat (Yüzde) 2018 Şubat (Yüzde) İşsizlik oranı 12,6 10,6 Genç nüfusta işsizlik 23,3 19,0 - Kadın 26,6 23,6 - Erkek 21,5 16,5