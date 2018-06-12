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"İş güvencemizden asla vazgeçemeyiz"

- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: - "İş güvencesi Türkiye Kamu-Sen'in kırmızı çizgisidir. Biz iş güvencemizden asla vazgeçemeyiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "İş güvencesi Türkiye Kamu-Sen'in kırmızı çizgisidir. Biz iş güvencemizden asla vazgeçemeyiz." dedi.

Kahveci, Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kamu-Sen'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin bekası için mücadele ettiğini söyledi.

"Türkiye varsa, umut vardır." diyen Kahveci, 400 bin Kamu-Sen üyesinin hak arama mücadelesine omuz verdiğini ifade etti.

Çalışanın hak ve hukukunu korumak için sendikal mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Kahveci, "Aynı zamanda biz sivil toplum örgütüyüz. Türkiye'nin gerçeklerinden ayrı düşemeyiz. Türkiye'de yaşanan ekonomi, sosyal hayat, toplumsal barışı konuşmadan sivil toplum örgütü olarak görevimizi yerine getiremeyiz. Aynı zamanda Kamu-Sen, milli ve yerli bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

- Sözleşmelilerin kadroya alınması talebi

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Kahveci, sözleşmeli çalışmaya başından beri karşı olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar sözleşmeli çalışmanın doğru olmadığını söyleyen, hem öğretmen arkadaşlarımızın hem de tüm kamu personelinin kadrolu çalışmasını destekleyen bir sendikayız. Bununla ilgili de sözleşmelilerin kadroya alınması için, imza kampanyası düzenledik. Nasip olursa bayramdan sonraki hafta, 19 Haziran'da Başkanlığa bu imzaları teslim edeceğiz. Sayın Başbakandan randevu talep ettik. 2013 yılında sözleşmelilerin kadroya alındığı gibi, şu an itibarıyla kamuda çalışan tüm sözleşmelilerin kadroya alınması noktasındaki talebimizi ileteceğiz."

- Memurlara 3600 ek gösterge verilmesi

Kahveci, memurlara 3600 ek gösterge verilmesi konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

"Kamu çalışanları açısından bakarsak bunlar sevindirici. Ancak biz bunu bir vaat olmaktan öteye, gecikmiş bir hak olarak değerlendirip, bayramdan önce bir KHK çıkarılarak kamu çalışanlarına kazandırılmasından yanayız. Aynı zamanda bu ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına adil şekilde yansıtılması konusunda kararlılığımız var. Mesela yardımcı sınıftaki arkadaşlarımız ek gösterge almıyor. Onlara mutlaka vermek lazım. Şu an ek gösterge alan arkadaşlara da 800'er puan ilave ettiğimiz zaman, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamış olacağız. Biz arzu ediyoruz ki, seçimden sonraya kalmasın."

- Devlet memurluğu yasasının değiştirilmesi

Devlet memurları ile ilgili yasanın değiştirilmesi konusuna da değinen Kahveci, "Bu konu hükümet tarafından zaman zaman önümüze getiriliyor. Biz devlet memurları yasasının yeniden gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına varız. Çalışanların beklentilerini, çağın gereklerini yerine getirecek bir çalışmanın içerisinde oluruz. Ama bizim önümüze sözleşmeli çalışma gelirse, iş güvencesini kaldıracak herhangi bir düzenleme gelirse Türkiye Kamu-Sen, bu işte asla olmaz. İş güvencesi Türkiye Kamu-Sen'in kırmızı çizgisidir. Biz iş güvencemizden asla vazgeçemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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