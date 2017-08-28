ANKARA (AA) - CM EXPO İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı, 4-7 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Boğaziçi Fuarcılık'tan yapılan açıklamada, fuarın, Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 42 bin metrekarelik alan üzerinde 200 firmanın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Fuarın en temel farkının, yerli ve milli temalı olduğu ve katılımcıların tamamına yakınının üretimlerini Türkiye'de yaptığı vurgulanan açıklamada, "Bu yüksek teknoloji ürünü iş ve inşaat makinaları fuarının, ihracat odaklı bir tarafı da bulunuyor." denildi.

22 Afrika ülkesinin başı çektiği, tamamı Sahra altı ülkelerden, inşaat makinaları satışı yapan ithalatçı firmalar ve büyük inşaat firmalarından oluşan 400 kişilik alım heyetinin Ekonomi Bakanlığının desteğiyle fuarda katılımcılarla ikili iş görüşmelerinde bulunmak üzere fuara geleceğine dikkat çekilerek, Afrika’nın yanı sıra Suudi Arabistan, Kazakistan, İran, Irak, Afganistan, Umman ve Gürcistan’dan yüzlerce ziyaretçinin fuara geleceği bildirildi.

Yerli İş ve İnşaat Makinasının Türkiye içinde kullanımını artırmak, yıllık 5 milyar dolara yakın ithalatı azaltmak, 1,4 milyar dolar seviyesindeki 120 ülkeye yapılan ihracatı artırıp geliştirmek amacıyla yapılan fuarı, Vinçder, Platformder, Agrega Üreticileri Birliği, Ostim Kauçuk Kümelenmesi, Orsiad gibi sektör derneklerinin desteklediği belirtilen açıklamada, başta Anfaş Fuar Merkezi olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Kemer, Akdeniz ve Yeşil Antalya Sanayi Siteleri fuar ziyaretçi çalışmalarında etkin rol oynadığı kaydedildi.

Fuarda başta mermer ocaklarına ve hafriyat işlerinde kullanılan iş makinası ve yedek parçasını, beton makinaları, asfalt ve yol makinaları, tünel makinaları, maden makinaları, kum ve taş ocakları ekipmanları, beton boru ve briket makinaları, araç üstü ekipmanlar, belediye araçları, itfaiyeler, vinç, platform, forklift , taşıma ve kaldırma ekipmanları, iskele ve kalıp sistemleri, çelik konstrüksiyon sitemleri, depo ve raf sistemleri, jeneratör, kompresör ve transformatörler, kauçuk parçalar, motorlar, redüktörler, alçı tesisleri ve kaynak makinalarına ve dair her şeyin bulanabileceği ifade edildi.