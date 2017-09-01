İş Kule’nin yeni kiracısı kim olacak?

Türkiye İş Bankası’nın 2000 yılında İstanbul Levent’te faaliyete geçirdiği İş Kuleleri, 181 metre ile Türkiye’nin en yüksek binaları arasında bulunuyor. Giriş seviyesinin üzerinde 52 katı bulunan Kule 1 İş Bankası’nın Genel Müdürlük ofislerini bünyesinde barındırıyor. İnşaatı 1996 ile 2000 yılları arasında tamamlanan Kule 1’in 36 metre yüksekliğindeki bayrak direğiyle toplam yüksekliği 194 metreye çıkıyor. Bu yükseklik, Boğaz Köprüsü yüksekliğinin yaklaşık üç katına çıkıyor, hatta Küçük Çamlıca Tepesi’nin yüksekliğine yaklaşıyor. Kule 2 ve Kule 3’ün yükseklikleri ise 117 metre. İş Kuleleri’nin toplam maliyeti 230 milyon doları bulmuştu.

Kulelerde İş Bankası Genel Müdürlük birimleri dışında Şişecam Topluluğu şirketleri de bulunuyordu. Kule 3’te yer alan Şişecam Topluluğu, 2016 yılında Levent’ten Tuzla’daki, 35 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye’nin en modern yatay mimari binalarından birine taşındı. Firma İş Kuleler’de, İş GYO’nun kiracısı konumundaydı. Duyduğumuza göre, metrekaresine aylık 12 dolar kira veriyormuş. Yani ‘kardeş kuruluş’ tarifesi uygulanıyormuş.