"İş makineleri ihracatı artacak"

ANKARA (AA) - Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İMDER) Başkanı Merih Özgen, bu yıl iş makineleri ihracatında yüzde 40 artış beklediklerini söyledi.

Özgen, sektörün 2019 yılından beklentileri, gelişmeler ve yeni hedeflere ilişkin Crowne Plaza'da basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, iş ve inşaat makineleri ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artarak 1 milyar 226 milyon dolara ulaştığını, ithalatın ise yüzde 34,3 azalarak 1 milyar 351 milyon dolara gerilediğini belirten Özgen, "2019'da sektördeki cari açığın artıya döneceğini, ithalatan fazla ihracat yapacağımızı öngörüyoruz. İhracatta patlama, yüzde 40 büyüme bekliyoruz." dedi.

Özgen, dış pazarlarda hedeflenen büyümeyi sağlayabilmek için mevcut pazarlarda ürün çeşitliliğinin artırılması, iş hacminin genişletilmesi, pazar payının yükseltilmesi ya da yeni ihracat pazarlarına ulaşmak gibi stratejileri yoğun şekilde uyguladıklarını ifade etti.

İş ve iş makineleri ihracatı açısından en önemli pazarın Avrupa olduğunu dile getiren Özgen, şöyle devam etti:



"Rusya ve Türki cumhuriyetlere de ihracat gerçekleştiriyoruz. Bir başka önemli merkez ise ciddi pazar paylarına sahip olduğumuz Afrika'dır. Son 5 yılda Brezilya hariç Güney Amerika'da Türk makineleri oldukça rağbet görüyor. Brezilya, yerli üretimini yüksek gümrük duvarlarıyla koruyor. Onun dışında Şili, Arjantin, Kolombiya, Uruguay, Peru gibi ülkelerin hepsinde Türk iş makinesi üreticilerini görebilirsiniz. Küba'da pazar lideriyiz. Tüm bunlar uzun yıllar sarfedilen çabaların karşılığı."

- "Çin'e çıkarma yapmayı planlıyoruz"

Özgen, Çin pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken de söz konusu ülkenin dünyanın en büyük iş makinesi tüketicisi olmasının yanında en büyük üreticilerden biri olduğunu söyledi.

Çin'de son yıllarda düzenlenen fuarlarda Türk üreticilere rastladıklarını belirten Özgen, "Bu yıl da eylül ayında Pekin'de büyük bir fuar var. İMDER olarak fuar organizasyonuyla anlaşmamız bulunuyor. Bir çıkarma yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Özgen, Çin'in büyük bir pazar olmasına karşın Türk iş makineleri sektörünün bu pazardan çok az pay aldığını ifade etti.

- "İç pazara satışta düşüş var"

Özgen, iç pazara ilişkin olarak da "Satış adedinde 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 düşüş var. 2017'de 12 bin 30 olan iş makineleri satış adedi 2018'de 7 bin 187 olarak gerçekleşti. 2019'da da bir miktar daralma bekliyoruz." dedi.

Türkiye'de üretilen iş makinelerinde yerlilik oranının yüzde 55 ile yüzde 85 arasında değiştiğine dikkati çeken Özgen, "İş makinesi üreticilerinin hemen hemen hepsi 'yerli malı' belgesi sahibidir. İç pazardaki daralma, üreticilerimize yurt dışı pazarlarını güçlendirme motivasyonu sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Devlet ciddi destek sağlıyor"

Özgen, devletin ihracat için sektöre ciddi destek sağladığına işaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yoğun ilişki içinde olduklarını dile getiren Özgen, Turquality projesini "kamunun şimdiye kadar yaptığı en başarılı proje" olarak nitelendirdi. Özgen, bu projeye dahil olup da ihracatta önemli sıçramalar yaşamayan çok az firma bulunduğunu söyledi.

Özgen, devletin küçük işletmelere yönelik geliştirdiği Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) projesinin de firmaların rekabet yetkinliğini artırdığını dile getirdi.

İş ve inşaat makinelerinin Türkiye'nin küresel anlamda rekabetçi olabildiği ender sektörlerden olduğunu vurgulayan Özgen, "Kazı makinalarında Türk üreticilerinin dünyadaki pazar payı yüzde 10, beton ekipmanlarında yüzde 35 civarında." dedi.