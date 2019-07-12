İş makinesi sektörü rotayı Çin'e çevirdi

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, sektör olarak öncelikli hedef pazarlardan biri olan Çin'i yakın markaja aldıklarını belirterek, "4-7 Eylül'de gerçekleştirilecek Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı 2019 (BICES) için geri sayıma başladık. Çinli satın almacıların ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, pazara giriş yapıp yer edinmek isteyen üretici firmalarımız için eşsiz bir fırsat." dedi.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği olarak iş makineleri sektörünü, ulusal ve uluslararası platform ve organizasyonlarda etkili ve güçlü şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Avrupa İş Makinaları Federasyonu (CECE) ve Avrupa Kiralama Derneğine (ERA) üye olduklarını anlatan Özgen, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri de dahil olmak üzere toplam 133 ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizdi. Özgen, "Türk iş makineleri sektörü olarak, öncelikli hedef pazarlarımızdan biri olan Çin'i yakın markaja aldık. Bu kapsamda, 4-7 Eylül'de Çin'de 15'incisi gerçekleştirilecek, iş ve inşaat makineleri pazarına hitap eden en önemli organizasyon olan Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı 2019 için geri sayıma başladık." diye konuştu.

Fuarın, Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği'nin kardeş kuruluşu Çin İş Makinaları Derneği (CCMA) ile devlet kurumları tarafından düzenlendiğine değinen Özgen, etkinliğe yaklaşık 30 ülkeden 1500 katılımcı ve 70 ülkeden 125 binden fazla ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini aktardı.

Özgen, fuarda iş, inşaat ve madencilik makineleri konusunda gelinen son teknolojilerin tanıtılacağını ve geliştirilen ürünlerin sergileneceğini belirterek şöyle konuştu:

"Çinli satın almacıların ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, Çin pazarına giriş yapıp yer edinmek isteyen üretici firmalarımız için eşsiz bir fırsat. Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı'na katılacaklar yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderleri için Ticaret Bakanlığı'ndan destek alabiliyor ve Türk milli katılım alanında yer almak isteyen firmalar için başvuru süreci devam ediyor. Global ölçekte tanınmış birçok iş makinası üreticisinin katılımına da ev sahipliği yapan bu önemli organizasyona, hem Türk iş makinaları sektörünü en iyi şekilde tanıtmak, hem de yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek adına tüm firmalarımızı davet ediyorum."

- "Çin'de yabancı yatırımcıyı yasa koruyor"

Özgen, Çin'in dünya iş ve istif makineleri sektöründe büyüme oranı en yüksek pazar olduğunu söyledi. Çin iş makineleri sektörünün, 2016-2017'de yüzde 45, 2017-2018 döneminde ise yüzde 25'lik büyüme kaydettiğine işaret eden Özgen, 2018-2019 için ise yüzde 10'luk pazar büyümesi beklendiğini aktardı.

Çin hükümetinin, bu yıl 127 milyar dolarlık demir yolu projesi, 35 milyar dolarlık 300 belediye projesi ve 19 milyar dolarlık altyapı projesi gerçekleştireceğini açıkladığını anımsatan Özgen, "Çin hükümeti, 2019 yılını projeler yılı ilan etti ve ülkedeki toplam proje sayısı, geçen yıla göre yüzde 24 arttı. Bu proje artışıyla, Batı menşeili makinelere duyulan ihtiyaç ve satın alma eğilimi de çoğaldı. Dolayısıyla Çin'de kayda değer bir iş ve istif makineleri ithalatı söz konusu. Bu da üretici firmalarımız için önemli bir pazar edinme ve ihracat yapma imkanı doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özgen, Çin Parlamentosu’nun, yabancı yatırımlara ilişkin yeni bir yasayı onayladığını, düzenlemenin yabancı şirketler için şeffaf bir ortam yaratılması, karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılmasını hedeflediğini belirtti.