İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

ANKARA (AA) - Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu Koordinatörü Ceyhun Targın, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ilişkin değişiklik taleplerini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliğine (TOBB) ilettiklerini bildirdi.

Targın, The Green Park Otel'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen eğitimler sayesinde iş kazalarının önüne geçilebileceğini belirtti.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitim faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesini gerektiğini vurgulayan Targın, "Cumhurbaşkanlığı ve TOBB'daki görüşmelerimizde sektördeki sorunların daha kolay aşılması için İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına yönelik değişiklik taleplerimiz ilettik. Taleplerimiz olumlu karşılandı." dedi.

Targın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bürokrasinin hızlanarak sorunların daha da hızlı çözüleceğine inandığını söyledi.







