Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi dünya Bursa berat albayrak
Enerji verimliliğine teşvik
Enerji verimliliğine teşvik
Organik tarım planı
Organik tarım planı
Esnafın beklentileri
Esnafın beklentileri
Türk kahvesini sevdiler
Türk kahvesini sevdiler
En yüksek artış giyimde
En yüksek artış giyimde

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

ANKARA (AA) - Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu Koordinatörü Ceyhun Targın, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ilişkin değişiklik taleplerini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliğine (TOBB) ilettiklerini...

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

ANKARA (AA) - Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu Koordinatörü Ceyhun Targın, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ilişkin değişiklik taleplerini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliğine (TOBB) ilettiklerini bildirdi.

Targın, The Green Park Otel'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen eğitimler sayesinde iş kazalarının önüne geçilebileceğini belirtti.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitim faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesini gerektiğini vurgulayan Targın, "Cumhurbaşkanlığı ve TOBB'daki görüşmelerimizde sektördeki sorunların daha kolay aşılması için İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına yönelik değişiklik taleplerimiz ilettik. Taleplerimiz olumlu karşılandı." dedi.

Targın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bürokrasinin hızlanarak sorunların daha da hızlı çözüleceğine inandığını söyledi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ceyhun TargınTürkiye İş Sağlığı Ve Güvenli Platformu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5