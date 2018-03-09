İş ve ekonomi dünyası Uludağ'da geleceği tartışacak! Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

09 Mart 2018 Cuma 11:30