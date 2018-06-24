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İş verdiler mutlu oldular

Aktaşlar Lezzet Grubu’nun istihdam rakamlarında yüzde 25 artış

İş verdiler mutlu oldular

Lezzet düşkünlerinin yakından takip ettiği markaları bünyesinde bulunduran Aktaşlar Lezzet Grubu, şirket politikalarıyla sektörün öncülerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak Ordu ilinin düzenlediği Ordu İstihdam Buluşması’nda teşekkür belgesi alan Aktaşlar Lezzet Grubu bir yılda yüzde 25 istihdam artışı yaşamanın haklı sevincini yaşıyor.

Ordu ilinin ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyerek yola çıkan Aktaşlar Lezzet Grubu, şirket yönetimindeki başarılarıyla sektördeki farkını ortaya koyuyor. Ordu’da düzenlenen İstihdam Buluşması’ndan ödül ile ayrılan Aktaşlar Lezzet Grubu, bir yıl içerisinde iş verdiklerinin sayısındaki yüzde 25 artışla örnek alınacak bir büyüme yaşıyor.

Ödül almanın haklı gururunu yaşayan Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, yaptığı açıklamada bu büyümeden memnun olduklarını dile getirdi. Ayrıca bu ödüllerin onları motive ettiğini ve Ordu ilinin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
 

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