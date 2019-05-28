İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, "Sermayesi 350 bin TL ve üzerinde olan yeni kurulan şirketler için işe başlama yoklaması yapılmayacak." dedi.



İş Yapma Kolaylığı Reformları Tanıtım Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla, TOBB Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.



Aksu, toplantının açılışındaki konuşmada, geçen yıl Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 17 basamak atlayarak 43. sıraya yükseldiğini söyledi.



Bu yıl ekim ayında yayımlanacak enseste ikinci sıçramayı gerçekleştirebilmek için reform çalışmalarının TOBB ile iş birliği içerisinde kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildiren Aksu, "Şimdiye kadar Dünya Bankası uzmanları, TOBB, ilgili kamu kuruluşları ve Bakanlığımız yetkililerinin katılımlarıyla bir dizi teknik toplantı, çalıştay, ve saha ziyareti düzenlendi. Akabinde, İşe Başlama, İnşaat İzinleri, Elektrik Temini, Dış Ticaret, Vergi Ödemesi, Şirket Tasfiyesi, Tapu Kaydı, Sözleşmelerin İcrası ve Kredi Temini alanlarında eylem planları oluşturuldu. Bu planlar çerçevesinde tespit edilen alanlarda, gerekli idari düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri gerçekleştirildi. Ancak Türkiye'nin sıralamasında iyileşme kaydetmek için sadece reformların yapılması yeterli değildir. Özel sektörümüz tarafından doldurulacak anketlerde, reformların uygulamaya yansıdığının da teyit edilmesi gerekiyor." diye konuştu.





- "Bankoların birleştirildi, şirketler tek noktada işlemlerini tamamlayacak"





Aksu, işe başlama alanında, kuruluş sonrası vergi dairesince gerçekleştirilen yoklamanın, sadece risk teşkil eden şirketlere yapılmasına ilişkin idari düzenlemenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, buna göre 350 bin TL ve üzerinde olan yeni kurulan şirketler için işe başlama yoklamasının yapılmayacağını kaydetti.



Bu alanda tescil edilen şirketlerin işe giriş bildirgesinin online olarak yapılabilmesi için gerekli yazılımın Bakanlık tarafından geçen ay sonunda hayata geçirildiğini bildiren Aksu, "Bu alanda Ticaret Sicil Müdürlüklerinde ayrı ayrı gidilmesi gereken bankoların birleştirilerek, şirketlerin tek noktada işlemlerini tamamlaması yönündeki çalışmalar, Ticaret Bakanlığımız ve TOBB tarafından nisan ayında gerçekleştirilmiştir. Vergi ödemesi başlığı altında önümüzdeki dönem için çalışmalarımız sürmektedir. 2018 yılında KDV Kanunu'nda yapılan geçici düzenleme uyarınca, özellikle teknoloji geliştirme ve Ar-Ge alanlarında faaliyette bulunanlara belirli koşullar altında yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 2019 yılı sonuna kadar KDV'den müstesnadır. Bu eylemin bu yılın raporunda reform olarak yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Aksu, inşaat izinlerinde, yapı denetim mevzuatında risk bazlı denetimlere imkan verecek düzenlemenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen ayı çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ayrıca yapı kullanma izin belgesi verildikten sonra yapılması gereken cins tahsisi değişikliklerine ilişkin talepler, belediyelerimizce otomatik olarak Tapu Müdürlüklerine iletilmektedir. Böylece vatandaşlarımızın inşaat izinleriyle ilgili tüm bu işlem ve belgeler için ayrı ayrı başvuruda bulunmasına gerek kalmamıştır. Elektrik Temini başlığında, Dünya Bankası'nın yüksek tutarda hesapladığı elektrik bağlantı hattı maliyetinin alçak gerilim hatları baz alınarak gerçek değerleriyle yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bunun için ankete katılanların mevcut durumumuzu yansıtacak şekilde cevap vermesi önem arz ediyor."

Tapu Kaydı alanında ise tapu işlemlerinin Web-Tapu Sistemi ile oldukça kolaylaştırıldığını dile getiren Aksu, ayrıca yüzde 3'lük tapu harcı uygulamasının yılsonuna kadar uzatıldığını sözlerine ekledi.







- "En çok reform yapan ilk 10 ekonomi arasına girdik”





TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla huzurlu olmasını, daha zengin olmasını istediklerini belirterek, bu hedeflere ulaşılması için de kamu-özel sektörün el ele vererek, doğru stratejileri uygulamaları gerektiğini söyledi.

Küresel rekabette daha iyi yerlerde olunması gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Küresel ölçekte kullanılan göstergelerden en önemlilerinden biri Dünya Bankası'nın "Doing Business" (İş Yapma) sıralamasıdır. Madem dünyanın en güçlü 20 ekonomi arasındayız, o zaman tüm göstergelerde ilk 20 içinde olmalıyız." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, İş Yapma sıralaması konusunda yaptıkları çalışmaların ilk meyvesini geçen yıl aldıklarını belirterek,2019 Raporu'nda Türkiye'nin 17 basamak ileriye giderek, tarihininde ilk defa 43'üncü sıraya yükseldiğini ve en çok reform yapan ilk 10 ekonomi arasına girdiğini vurguladı.







- "SGK borcu yoktur yazısı elektronik olarak verilecek"





Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen yıl şirket kuruluşunda odaların tek durak ofis haline geldiğini belirterek, kredi temini alanında Taşınır Rehni Kanunu'nun hayata geçirildiğini, şirket tasfiyesi ve gümrük işlemlerinde iyileştirmeler sağlandığının anlattı.



Kredi teminin 45 basamak, inşaat izinlerinde 37 basamak, şirket tasfiyesi ve dış ticarette 30'ar basamak sıçrayarak Türkiye’yi daha yukarı taşıdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl şirket kuruluşlarında tek banko uygulaması getirildi. İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinde istenen belgeler azaltıldı, elektronik ortalama taşındı. Artık inşaat izinlerinde SGK’ya işyeri kaydı otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşaat izni alırken vergi borcu yoktur yazısı istenmeyecek. 'SGK borcu yoktur' yazısı elektronik olarak verilecek."





- "Vergi alanında da olumlu gelişmeler yaşandı"





TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi alanında da olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, makine-teçhizat alımlarında KDV istisnası ve tapu harcındaki bir puanlık indirimin hayata geçirildiğini aktardı.



Dış ticarette devreye giren Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) ile menşe ispat ve dolaşım belgelerinin elektronik olarak onaylandığını ve vize edildiğini ifade etti.



Hisarcıklıoğlu, haziran ayı içerisinde yapılan reformları ABD’de Dünya Bankası’na anlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında işin büyüğü bu salonda oturan sizlere düşüyor. Dünya Bankası bu raporu hazırlarken 'Bu reformlar gerçekten yapılmış mı, iş dünyasının haberi var mı, faydası oluyor mu' diye size soruyor. Bunu da anket yoluyla yapıyor. Sizlerin bunu teyit etmesi lazım. İnşallah 2020 Raporu’nda Türkiye’yi hakkettiği yere, yukarılara taşıyacağız."







