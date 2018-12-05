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İş yeri açılışları azaldı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Geçen yılın 11 ayında 211 bin 75 olarak gerçekleşen iş yeri açılışları, bu yılın aynı döneminde 763 azalarak 210 bin 312 oldu"

İş yeri açılışları azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yılın ocak-kasım döneminde 211 bin 75 iş yeri açılışı gerçekleştiğini, 2018'in aynı döneminde ise bu rakamın 210 bin 312'ye gerilediğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kasım sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 740 bin 141 olduğunu belirtti.

Esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 882 bin 629 iş yeri bulunduğunu ifade eden Palandöken, yılın 11 ayında 210 bin 312 iş yeri açıldığını, 95 bin 25 iş yerinin ise kapandığını aktardı.

Palandöken, "33 bin 591 iş yeri vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi ancak ilgilileri müracaat etmediği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde terkin ilanları yayınlanmadı." ifadesini kullandı.

Bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri açılışlarının kısmen azaldığını, kapanışların ise arttığını belirten Palandöken, geçen yıl söz konusu dönemde 211 bin 75 iş yeri açılmışken, 2018'in aynı döneminde bu rakamın 763 adet azalışla 210 bin 312'ye gerilediğini bildirdi.

Palandöken, söz konusu dönemler itibarıyla iş yeri kapanışlarının da 87 bin 211'den 95 bin 25'e çıktığını aktardı.

TESK Başkanı Palandöken, nüfusa göre en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği illere ilişkin de şunları kaydetti:

"11 ayda nüfusa göre en fazla iş yeri açılışı Muğla'da gerçekleşti. Muğla'nın ardından Burdur, Çanakkale, Antalya ve Kırklareli en fazla iş yeri açılan iller oldu. Nüfusa göre en az iş yeri açılışı ise İstanbul'da görüldü. İstanbul'u Şırnak, Muş, Batman, Diyarbakır izledi. Nüfusa göre en fazla iş yeri kapanışı ise Burdur'da görüldü. Muğla, Tunceli, Mersin ve Eskişehir de nüfusa göre en fazla iş yeri kapanışı olan iller listesinin başlarında geldi."

Palandöken, yılın 11 ayında en çok iş yeri açılışının yapıldığı meslek kolunun bakkallık olduğunu da ifade etti.

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Iş Yeri AçılışlarıTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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