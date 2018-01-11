İşadamı en kestirme yolu öğrenecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO), üyelerine ticari danışmanlık hizmetini tek ofis çatısı altında verecek. İTO Bilgilendirme Merkezi adıyla kurulan ofiste, Oda üyeleri şirketleriyle ilgili dış ticaret, teşvik, destek, ruhsat, vergi, istihdam gibi bilgileri, birden fazla yere gitmeden tek bir adreste alabilecek.



Bu ofiste Oda’nın sunduğu hizmetler de uzmanlar tarafından birebir aktarılacak. Ayrıca ilgili bakanlık ve diğer kamu kurumlarının sunduğu imkanlar anlatılacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimde köprü görevi görülecek.



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, Eminönü Merkez Bina’da yer alacak İTO Bilgilendirme Merkezi’nin Oda üyelerinin ticarette en yakın ‘çözüm ortağı’ olmasını amaçladıklarını belirtti.



UZMANLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME



“İTO’ya danışan, ticari hayatlarındaki her türlü faaliyetleri için en kestirme yolu öğrenecek” diyen Başkan Oran, şunları söyledi: “İTO Bilgilendirme Merkezi’nde üyelerimize tek bir ofis çatısı altında ticari danışmanlık hizmeti vermeye başlıyoruz. Üyelerimiz yüz yüze görüşmede soracak, İTO Bilgilendirme Merkezi’nde alanında ihtisaslaşmış uzmanımızdan anında cevapları alacak. Devlet destek ve teşvik sisteminin iş dünyasında bilinirliğini ne kadar artırırsak, yararlanma oranı da o kadar artacaktır. Tüm yatırımcılara doğru ve tatmin edici bilgilendirme ve yönlendirme yapacağız. Yatırım teşvikleri, KOSGEB destekleri, ihracat programları, istihdam teşvikleri, AR-GE teşvikleri ve diğer tüm destek programları çalışma kapsamında yer alacak.”



‘ÇALIŞMALARIMIZI ÜYEMİZİN AYAĞINA GÖTÜRECEĞİZ’



Öztürk Oran, İTO Bilgilendirme Merkezi’nin Oda üyelerinin toplu olarak faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, kooperatif gibi bölgelerde de programlar düzenleyeceğini kaydetti. Oran, “Buralarda gerek birebir danışmanlık, gerekse de belirli konularda eğitim programları organize edeceğiz. Böylelikle çalışmalarımızı bizzat üyemizin ayağına götürmüş olacağız” dedi.



