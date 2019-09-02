İSBİKE’a zam geldi

İSBİKE’ta saatlik kira ücreti 2.5 liradan 3.5 liraya yükseldi. Abonelik ücreti de yaklaşık yüzde 80’lik artışla 59 liradan 99 liraya çıktı.



İSPARK Belgrad Ormanları giriş fiyatı yüzde 50 artışla 35 liradan 52.5 liraya yükseldi.



Taksimetre ücretlerine yapılan yüzde 25’lik zam da gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Daha önce dört lira olan taksimetre ücreti beş liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı.



