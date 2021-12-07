İşbirliği yaptılar 23 milyar dolar hedefi koydular

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı’nı 9 – 11 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenleyeceğiz. Sektörün en büyük uluslararası hazır giyim fuarı için AB, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından nitelikli alıcılar İstanbul’a gelecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Dünyayı giydiren Türkiye, üretimin olduğu kadar tasarımın da ülkesi oldu. İDTM’de gerçekleştirilecek fuar, Türk moda markalarını, tasarımcılarını ve tedarikçilerini biri araya getiriyor. IFCO, hem dijital hem de fiziki ortamda bir İHKİB markası olmanın ötesine geçerek, Türkiye markasına dönüşüyor.

Türk moda endüstrisinin amiral gemisi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), sektörün bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyor. İHKİB’in, dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri yapmayı planladığı İstanbul’da, ilk kez düzenleyeceği uluslararası organizasyonla Türk hazır giyim firmalarını 4 kıtadan binlerce küresel alıcı ile buluşturacak.

‘Istanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın (IFCO) tanıtım toplantısını İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç birlikte yaptı.

Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün katma değerli üretimi, istihdama katkısı, ihracatı ve net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri olduğunu vurguladı. Toplam hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70’ine İHKİB üyelerinin imza attığını bildiren Gültepe, şöyle devam etti:

İHRACAT REKORUMUZU BU YIL 20 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ

“Pandemide tedarik zincirinin kırılması ve küresel markaların yakın coğrafyalardan alımı tercih etmesi nedeniyle Türkiye’nin ve hazır giyim sektörümüzün önüne büyük bir fırsat çıktı. Yoğun bir sipariş talebiyle karşı karşıyayız. Ülkemize artan ilgi sayesinde 7 yıl aradan sonra ihracatta ilk kez büyük bir sıçrama yakaladık. 11 ayda 18,4 milyar dolara ulaştık. 2014’te 18,7 milyar dolarlık rekorumuzu bu yıl 20 milyar doların üzerine çıkararak yenileyeceğiz. Ülkemizin cari açığının kapatılmasına 18 milyar dolar katkı sunacağız. Bu yıl yakaladığımız ivmeyi aynı hızla devam ettirmek istiyoruz. Şubat ayında İstanbul’a 4 kıtadan gelecek binlerce küresel alıcının yaratacağı sinerjinin de katkısıyla 2022’de yüzde 15’lik artış ile 23 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Ham maddeye ve yeni yatırım için finansmana erişimde yaşadığımız sorunların aşılması durumunda hedefi tutturmamızın önünde bir engel göremiyorum. Orta vadede ise 33 milyar dolarlık ihracatla ülkemizi küresel ligde en üst sıralara çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

İSTANBUL’U KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR MODA MERKEZİ YAPACAĞIZ

Mustafa Gültepe, İHKİB olarak 33 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için sektörün dijitalleşmesine, sürdürülebilir, tasarım odaklı, katma değeri yüksek, markalı üretimini artırmasına rehberlik ettiklerini vurguladı. Türk moda endüstrisinin hızı, kalitesi ve AB standartlarında kurumsal sosyal sorumluluk standartlarıyla rakiplerinden ayrıştığını anlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllardır çalıştığımız ortaklarımız bizi biliyor. Ancak kendimizi tüm dünyaya çok daha iyi tanıtmamız, İstanbul’un dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olduğu algısını iyice yerleştirmemiz gerekiyor. İHKİB’in bir markası olan Fashion Week Istanbul ile bu konuda çok önemli bir adım attık.

Hem sanal hem de fiziki ortamda gerçekleştireceğimiz fuarlar ile yeni bir hamle daha yapıyoruz. Firmalarımızı dijital platformda dünyanın dört bir yanından binlerce alıcı ile buluşturan sanal fuarımız dün başladı. Sektörün yıllardır hayalini kurduğu fiziki ortamda gerçekleştireceğimiz İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı için de hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası’nın iş birliği ile hazırlandığımız fuarın ilkini 9 – 11 Şubat 2022 tarihlerinde düzenleyeceğiz. Tedarik zincirinin kırılması, lojistik ve navlun maliyetlerinin 4 – 5 kat artması nedeniyle özellikle Avrupalı markaların gözü Türkiye’de. Bu süreçte İstanbul’da uluslararası bir fuarın tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla lojistikte yaşanan krizi bu fuarla avantaja dönüştüreceğiz. 300’ü aşkın firmamızın katılımını beklediğimiz fuar için AB, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce nitelikli alıcı İstanbul’a gelecek. İstanbul Fuar Merkezi’ndeki organizasyonumuzda ihracatçılarımız yabancı alıcılar ile yeni iş birliklerine imza atarken akıllı giysiler, teknik tekstil, sürdürülebilir üretim ve tasarım gibi konularda deneyimlerini de paylaşma imkânı bulacaklar.”

Mustafa Gültepe, küresel ticaretteki mevcut koşulları fırsata çevirmek, küresel markalarla yeni iş birliklerine imza atmak isteyen firmaların fuar alanında yerlerini almalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: IFCO TÜRKİYE MARKASINA DÖNÜŞÜYOR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı’nın Türklerin modadaki öncü geleneğinin bugüne yansıması olduğunu söyledi. Hazır giyim firmalarının İDTM salonlarında ziyaretçilerini ağırlayacağını vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:

“Türkler 5 bin yıllık tarihleri boyunca zarif kıyafetleri ile insanlığa ilham kaynağı oldular. Modada 21. Yüzyıl’da ulaştığımız son aşamayı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği temsil ediyor. İHKİB’in düzenlediği İstanbul Fashion Connection Hazır giyim ve Moda Fuarı, Türk moda markalarını, tasarımcılarını ve tedarikçilerini biri araya getiriyor. Onların koleksiyonlarını alıcılarla buluşturuyor. Böylece IFCO, hem dijital hem de fiziki ortamda bir İHKİB markası olmanın ötesine geçerek, Türkiye markasına dönüşüyor. Bu fuar, Türkiye’nin hazır giyim üretiminde olduğu gibi tasarımda da iddiasını ortaya koyması açısından önem taşıyor. Türk tasarımcılığı ve üretim kabiliyetini dijital ve fiziki ortamda inşa eden İHKİB takdir edilecek adımlar atıyor.”

TÜRKİYE TÜM DÜNYAYI GİYDİRİYOR

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün pandemi döneminde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ocak - Kasım döneminde hazır giyim ihracatımız, 2020’ye göre yüzde 19,3 artışla 18,4 milyar dolara yükseldi. 2019 ile karşılaştırdığımızda yüzde 12,7’lik bir artış görüyoruz. Türkiye, kalite ve tasarımdan ödün vermeden tüm dünyayı giydiriyor. Hedefimiz hazır giyimin toplam ihracatta yüzde 9,1 olan payını daha yukarı çıkarmak olmalı. Bugün devletimiz ‘Turkey’ yerine Türkiye markasını kullanma kararı almışsa; bu kararın arkasında hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün ortaya koyduğu büyük performans var. Sektörün isimsiz kahramanlarını huzurlarınızda bir kez daha tebrik etmek istiyorum.”