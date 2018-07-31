İscehisar'a

KÜTAHYA (AA) - Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Türkiye'nin önemli mermer üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine, "Mermer Akademisi" kurulacağını bildirdi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İscehisar ilçesinden ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere yaklaşık 120 ülkeye mermer ihraç edildiğini hatırlatarak, ajans olarak mermer sektörünün gelişmesi için hazırlanan projelere destek verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hazırladığı "Mermerde Yüksek Verim, Yüksek Katma Değer" projesine destek verdiklerini anlatan Oğuz, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında İscehisar Mermer İhtisas OSB içerisine 'Mermer Akademisi' olarak adlandırılan bir merkez kurulacak. Mermer Akademisi sayesinde orta, düşük teknolojili bir sektör olarak sınıflandırılan mermer sektöründe Ar-Ge ve tasarım faaliyetleriyle yeni ürünler geliştirmek, ara ve uç ürünler üretmek, sektörün eğitim ihtiyacını karşılamak ve pazarlama olanaklarını geliştirmek suretiyle Afyonkarahisar ili ve çevre illerde mermerden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanmaktadır. Akademide ayrıca nitelikli iş gücü yetişmesi hedefleniyor."

Oğuz, akademinin OSB içerisinde bin 680 metrekare alana kurulacağını belirterek, 6 milyon liraya mal olan projenin yüzde 75'lik kısmı olan 4,5 milyon liranın ajansları tarafından finanse edileceğini aktardı.

Projenin kamu, üniversite, özel sektör ve STK iş birliği içerisinde yürütüleceğini vurgulayan Oğuz, "Projeye Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, İscehisar Belediye Başkanlığı ve Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği ortak olarak, Afyon Kocatepe Üniversitesi ise iştirakçi olarak katılmaktadır." ifadelerini kullandı.











