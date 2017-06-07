İşCep'ten Mavi'nin halka arzına katılabilinecek

İSTANBUL (AA) - Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına İşCep uygulaması üzerinden katılabilinecek.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde 8-9 Haziran'da yapılacak halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, İşCep uygulamasının yatırım menüsü içerisindeki hisse halka arzı üzerinden taleplerini iletebilecek.

Yatırımcılar İşCep’in yanı sıra, İş Bankası Bireysel İnternet Şubesi'nden, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubesi'nden müşteri temsilcileri aracılığıyla ve tüm İş Bankası şubelerinden de talepte bulunulabilecek.

Pay başına 43,00 - 51,60 lira fiyat aralığı belirlenen Mavi'nin talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzında, toplam 23 milyon 749 bin TL nominal değerli pay ve ek talep durumunda 3 milyon 562 bin 350 TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Ek satışla birlikte Mavi'nin yüzde 55'e kadar hissesi Borsa İstanbul'da halka arz edilmiş olacak.