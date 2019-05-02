"İş'de Kadınlar" projesinin başarısı

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO) yürütülen "İş'de Kadınlar" projesinin girişimcilik alanında Türkiye 2'ncisi olduğu bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) proje yarışmasında İş'de Kadınlar Projesi'nin, 123 proje arasından 8 kategoride ilk 40'a girdiği, girişimcilik kategorisinde de Türkiye 2'ncisi olarak Ordu adına büyük bir başarı sağladığı belirtildi.

OTSO'nun hazırladığı ve yürüttüğü projelerle adından söz ettirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Daha önce Ticaret Bakanlığınca en iyi projeler arasında seçilen Fındık ve Fındık Mamulleri Sektöründe Rekabetçiliğin Artırılması Güç Birliğinin Sağlanması isimli URGE projesinin ardından, şimdi de İş'de Kadınlar Projesi ile Türkiye 2'ncisi olma gururunu yaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, yıllardır birçok proje ile OTSO ve Ordu'nun adını her platformda duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Projelerinin 123 proje arasında ilk 40'a girmesi ve girişimcilik kategorisinde Türkiye 2'ncisi olmasının kendilerine gurur verdiğini vurgulayan Şahin, "Proje ilk başladığında 'Ordu sokakları çikolata kokacak' demiştim. Şimdi de girişimcilik alanında aldığımız başarıyı taçlandırarak 'Ordu çikolata merkezi haline gelecek' diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, bunun, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, yönetim kurulu, meclis ve personelinin başarısı olduğuna işaret ederek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şahin, bundan sonraki süreçte de daha iyi projeler üreterek Ordu ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının adının her platformda duyulmasını sağlayacaklarını belirtti.



